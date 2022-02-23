ЕС пошел на встречу туристам, вакцинированным китайской вакциной CoronaVac

Европейский Союз принял решение пойти на встречу туристам, вакцинированным китайской CoronaVac, которая очень популярна среди украинцев. Теперь путешествовать с прививкой от производителя Sinovac можно будет по всей территории Европы.

Однако отдельные страны в праве установить дополнительные ограничения посредством ПЦР-теста или самоизоляции по желанию. Об этом сообщила "Европейская правда" со ссылкой на решение Совета Евросоюза (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как известно, CoronaVac признана Всемирной организацией здравоохранения, но не получила одобрения к применению в самом ЕС. Поэтому вакцинированным китайским препаратом разрешали путешествовать только отдельными государствами.

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С 1 марта в действие вступит указ, разрешающий путешественникам, привитым CoronaVac, пересекать границы на ровне с иностранцами, вакцинировавшимися AstraZeneca, Рfizer, Moderna Johnson&Johnson и Novavax.

"Государства-члены должны снять временные ограничения на несущественные поездки для лиц, вакцинированных вакцинами, одобренными ЕС или ВОЗ, если получили последнюю дозу начальной вакцинации не менее чем за 14 дней и не более чем за 270 дней до въезда, или если получили бустерную дозу", – говорится в решении.

Сообщается также, что некоторые государства-члены Евросоюза имеют право установить дополнительные ограничения на въезд по желанию, ориентируясь на эпидемическую ситуацию. В частности, речь идет о возможной самоизоляции или дополнительном ПЦР-тесте.

Уточним, что это только рекомендации, которые ЕС предлагает применять. Конкретную же схему доступа каждая из стран одобряет самостоятельно с учетом актуального количества заболеваний на ее территории и мире.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярная курортная Доминикана уже отказалась от Covid-ограничений. В республике наблюдается значительный спад заболеваемости.