Доминикана отменила все коронавирусные ограничения. Даже для туристов

Правительство Доминиканы приняло решение с 17 февраля приостановить все ограничительные меры, введенные в связи с COVID-19. С этого дня местные жители и туристы республики будут самостоятельно принимать решение касательно использования защитных масок в общественных местах.

С таким обращением к народу выступил президент Доминиканской Республики Луис Абинадер. Его речь транслировали различные местные СМИ, сообщается на сайте пресс-службы главы государства.

Отмечается, что теперь предоставлять сертификат вакцинации и другие документы, подтверждающие отсутствие заболевания, в общественных местах больше не придется.

По словам президента, текущая эпидемиологическая ситуация в стране не угрожает ни гражданам, ни путешественникам. Количество заражений коронавирусом в Доминикане существенно снизилось.

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"Мы будем продолжать наблюдать за ситуацией. Страна также может быть уверена, что, сегодня наша система здравоохранения готова к любым неожиданностям... После этой долгой битвы мы начали восстанавливать свою свободу", – обратился Луис Абинадер к народу.

Также глава республики отметил, что население по-прежнему будет приглашаться на добровольную вакцинацию, пока COVID-19 полностью не отступит. Он напомнил, что никому не собираются делать прививки принудительно, однако правительство полагается на личную ответственность каждого человека.

"Спасибо, прежде всего, миллионам доминиканцев, которые соблюдали меры и отправились на вакцинацию. Благодаря всему этому мы преодолели худшее из пандемии. У нас один из самых низких показателей смертности в мире и очень низкая заполняемость больниц", – подытожил президент.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Тунис ввел новое правило въезда для всех иностранных туристов – обязательное заполнение электронной декларации здоровья E7mi Border Health с 15 февраля. А Индия смягчила ограничения, отменив обязательную недельную самоизоляцию по прибытию. Подробнее читайте в нашем материале.