Египет снова изменил правила въезда для туристов из-за мутаций COVID-19

Сертификаты о вакцинации у туристов из стран, где широко распространяются штаммы коронавируса, будут проверять при въезде в Египет. Проводить ее будут за 14 дней до прибытия.

Об этом сообщает Khaleej Times со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. Также обнародован перечень таких стран.

По состоянию на 1 июля, речь идет об Индии, Бангладеш, Пакистане, Бутане, Мьянме, Шри-Ланке, Вьетнаме, Бразилии и других странах Латинской Америки.

Отмечается, что сертификаты о вакцинации должны быть подтверждены лабораториями и содержать QR-код. Также сразу после прибытия в страну туристов обяжут сдать ПЦР-тест. В случае позитивного результата, их направят в больницы.

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Остальным туристам разрешено посещение Египта по COVID-паспортам, если они получили вторую дозу вакцины минимум за 14 дней до приезда.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее власти разрешили въезд в Египет туристов, у которых есть документы, подтверждающие вакцинацию.