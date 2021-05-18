Для украинцев открыты границы более 100 стран мира, – Кулеба

Граждане Украины, несмотря на пандемию коронавируса, сейчас уже могут путешествовать в 107 стран мира. В этот перечень входят и государства, куда необходима виза.

Об этом на брифинге рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, подчеркнув, что требование по соблюдению противоэпидемических мероприятий до сих пор остается. Мероприятие транслировалось онлайн на Facebook-странице МИД.

По его словам, по состоянию на 18 мая дополнительно открыли свои границы еще три страны, которые являются популярными туристическими направлениями среди украинцев. Речь идет о Греции, Кипре и Сейшельских островах.

"Приближается лето, понимаю, что все люди хотят путешествовать. Но призываю во время этого максимально соблюдать меры безопасности. А МИД со своей стороны будет работать над созданием условий, чтобы другие страны пускали на въезд к себе граждан Украины", – отметил Кулеба.

Он добавил, что на сайте МИД регулярно обновляются статусы всех стран, о запрете или разрешении въезда иностранцев. Подробнее с этим можно ознакомиться по ссылке.

Отметим, что с этого понедельника власти Кипра отменила ряд ключевых карантинных мероприятий, введенных ранее для противодействия распространению коронавируса. В частности, теперь там разрешено праздновать свадьбы (до 200 человек), а также отменена необходимость в наличии пропусков для активного отдыха.

Специальный пропуск больше не нужен для посещения открытых площадок в ресторанах, кафе, театрах, кинотеатрах. А ночной комендантский час будет начинаться позже – с 23:00, пишет Financial Mirror. Известно, что правительство приняло решение о смягчении мер, поскольку эпидемиологические прогнозы в стране улучшились.

Как сообщал OBOZREVATEL, Египет, который является одной из самых популярных курортных стран для украинцев, полным ходом готовится к новому туристическому сезону. Карантин в этой стране почти не затронет желающих там отдохнуть. О том, что нужно знать об отдыхе в Египте в условиях COVID-19, – читайте в материале.