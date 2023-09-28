Дешево и с 'бавовной': санатории Курской, Брянской и Белгородской областей заманивают россиян на экстрим-отдых

Российские санатории в прифронтовых областях в этом году не могут похвастаться удачным сезоном. Чтобы хоть как-то привлечь россиян, боящихся попасть под удар беспилотников, оздоровительные заведения РФ отдают путевки за бесценок.

Санатории Курской, Брянской и Белгородской областей готовы работать за копейки, только бы в них кто-нибудь ездил. Данными исследования поделился российский портал бронирования (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Самый доступный экстрим-отдых в санаториях предлагается этой осенью в приграничной с Украиной Курской области – средняя стоимость на двоих 11 240 рублей (4 тысячи гривен).

Несколько дороже в Брянской – 11 600 рублей – и Белгородской – 11 770 руб. Это почти вдвое дешевле, чем предлагают отдохнуть москвичам в столице, куда, к слову, тоже иногда долетают БПЛА.

Особенно смелые граждане РФ могут рискнуть спокойствием и насладиться отдыхом по программе "Туры выходного дня". Однако, судя по таким низким ценникам, в тезис "все идет по плану" россияне не верят, поэтому близко к Украине стараются не ехать. Здесь их подстерегают взрывы, беспилотники и прочие неприятные сюрпризы.

Добавим, что 11 тысяч рублей за отдых в оздоровительном заведении с питанием, проживанием и лечебными процедурами – это дешево, поэтому санатории в этом году почти ничего не заработают, даже если несколько смельчаков отважатся их посетить.

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