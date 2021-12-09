Буковель открывает горнолыжный сезон: какие документы нужны туристам

Горнолыжный курорт "Буковель" объявил о начале двадцать первого зимнего сезона и опубликовал перечень документов, которые нужно взять с собой туристам. Посетители смогут насладиться красотой Карпат только с сертификатом о вакцинации, отрицательным ПЦР-тестом или справкой о выздоровлении от коронавируса.

Представители ТК "Буковель" на официальном сайте пригласили гостей на отдых уже в следующую пятницу, 10 декабря. Однако отметили, что открытие могут перенести из-за неблагоприятных погодных условий (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"С удовольствием сообщаем, что в пятницу, 10 декабря, ТК "Буковель" будет открывать ХХІ горнолыжный сезон. Внимание! В связи с возможностью изменения погодных условий график открытия может корректироваться!", – говорится в сообщении.

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При хорошем сценарии курорт откроет для своих посетителей следующие места:

10 декабря (пятница) – 1С; 2С; переезд B; 3А; 5А; 5В; переезд D; 12B; 7A; 9A; центральная детская площадка; детская площадка Skiland House;

11 декабря (суббота) – 11F; 14А; 22С; переезды E; M.

Также внимание туристов обратили на распоряжение государственных органов. Согласно постановлению Кабинета Министров и Минздрава, на территории "Буковеля" могут находиться только те граждане, которые располагают одним из документов:

"зеленым" сертификатом о вакцинации от COVID-19;

отрицательным ПЦР-тестом, сделанным в течение 72 часов до момента приезда;

справкой об излечении от COVID-19.

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