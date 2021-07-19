Больше сюда не поедем: отдыхающие в Затоке раскритиковали печальные реалии украинского курорта. Видео

Туристы отправились на популярный украинский курорт Затока в Одесской области, однако увиденное там сильно их разочаровало. Главная причина – переполненные пляжи. По словам отдыхающих, "Затока – это человеческий муравейник".

О своих впечатлениях от отдыха в Затоке рассказали блогеры на Youtube-канале "Zepsome – Путешествия и туризм". Они уверены, что лучше выбрать курортный поселок, где условия будут точно не хуже, а людей – в разы меньше (чтобы смотреть фото и видео , проскролльте до конца страницы).

"Это худший курорт в Украине, где я был за последние несколько лет… Я такого, конечно, не ожидал. Тут надо не лежак покупать, а билет на маршрутку в Каролина-Бугаз и ехать нормально отдыхать. Это не пляж, а человеческий муравейник", – выразил свою точку зрения турист.

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Кроме того, путешественники пожаловались, что весь день на пляже "играет какая-то непонятная музыка".

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Ранее Министерство здравоохранения взяло пробы с пляжей поселка Затока Одесской области и обнаружило, что три из них не пригодны для купания. Как оказалось, они не соответствуют гигиеническим требованиям.

Для проверки отобрали 139 проб с 22 официальных пляжей города Одессы и области.

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Ранее OBOZREVATEL писал о том, куда лучше поехать отдыхать летом на Одесщине и в какую сумму обойдется жилье и питание на курортах.