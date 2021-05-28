Болгария изменила правила въезда для украинцев

Министерство здравоохранения Болгарии обновило решение о временном запрете въезда на территорию страны для украинцев. Согласно новому заявлению, с 1 июня до 31 июля гражданы Украины могут въезжать в страну на определенных условиях.

Об этом сообщил консульский отдел посольства Украины в Болгарии на официальной странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Чтобы въехать в государство с 1 июня по 31 июля, путешественники должны предъявить один из перечисленных документов:

сертификат вакцинации (документ о завершении программы вакцинации против COVID-19);

справка, которая подтверждает отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР. Тест необходимо сделать за 72 часа до пересечения границы, или показать отрицательный результат быстрого антигенного теста, проведенного за 48 часов до въезда в страну;

документ, в котором говорится, что турист переболел COVID-19 не менее чем за 14 дней и не более чем за 6 месяцев до даты въезда в страну.

Детям до пяти лет разрешается въезжать на территорию Болгарии без предоставления этих документов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что с 1 октября в провинции Паттайя в Таиланде отменят 14-дневный карантин для вакцинированных путешественников. Сообщается, что к этому времени около 70 процентов местных жителей, которые работают в сфере туризма и обслуживания, также будут вакцинированы.