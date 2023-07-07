Апокалиптическая картина: как выглядит оккупированная Кирилловка в разгар сезона с приходом 'русского мира'. Видео

Курортный поселок Кирилловка в Запорожской области летом 2023 года осталась без гостей, благодаря российским агрессорам, которые временно оккупировали населенный пункт. Обычно, уже в конце мая люди съезжаются на отдых, в городе не развернуться, а на пляже не найти свободного места. Сейчас же ситуация иная.

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В сети распространяются кадры самого популярного курорта на Азове, которые описывают текущую ситуацию в Кирилловке. На побережье – ни единой души, а в городе видим людей, которые выходят на улицу только в случае необходимости. Один из пользователей TikToka опубликовал красноречивые ролики, дабы показать населенный пункт в разгар лета (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В пабликах отмечают, что Кирилловку "освободили от всего". Атмосфера тут напоминает апокалиптическую. После прихода "русского мира" от веселья не осталось и следа, а сам населенный пункт выглядит как город-призрак. Безлюдные побережья и покинутые базы отдыха так и не дождались своих посетителей.

Очевидно, что в поселке остались только местные жители и работники, которые до начала войны имели неплохую прибыль, сдавая дома и готовя для туристов. Оккупанты превратили самый любимый курорт украинцев в настоящую зону отчуждения, дав взамен пропагандистские билборды с абсурдными надписями "С Россией навсегда".

К слову, курорты в Запорожской области уже второе лето находятся под оккупацией. В прошлом году наблюдалась такая же картина.

Недавно OBOZREVATEL рассказал, что в Одессе на пляжах массово отдыхают люди, несмотря на позеленевшее море после взрыва Каховской ГЭС и минную опасность. Мамы с маленькими детками не боятся заходить в воду и нежиться на берегу. Чтобы узнать детали – переходите по ссылке.

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