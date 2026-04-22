Не только Таракановский форт: топ-3 локаций на Ровенщине, которые стоит посетить до лета

Таракановский форт – одна из самых известных и популярных локаций в Ровенской области, которые так любят туристы. Несмотря на то, что сейчас там происходит обвал каземата, его посещение также может быть еще и опасным.

Кроме этого места, в регионе есть не менее фантастические туристические жемчужины. Например, Тоннель любви, Дубенский замок и Надслучанская Швейцария, которые точно очаруют вас с первого взгляда, пишет OBOZ.UA.

Тоннель любви в Клевани

Это – уникальный природный феномен, образующий почти 5-километровый идеальный зеленый тоннель над железнодорожными путями. Созданный переплетенными деревьями, этот живописный коридор — популярное место для фотосессий и отдыха, особенно весной, летом и осенью.

Существует романтическая легенда о том, что пара, которая пройдет по тоннелю и загадает желание, будет счастливой, а их любовь – крепкой.

Это действительно очень красивое и романтическое место, и подобных тоннелей в Европе нет. Добраться туда можно поездом Ровно – Луцк до станции Клевань, а дальше 15 минут пешком. Выход на рельсы бесплатный.

Дубенский замок

Дубенский замок – одна из старейших и самых неприступных крепостей Украины, расположенная в городе Дубно Ровенской области. Замок входит в перечень "Семи чудес Украины" и за всю свою более 500-летнюю историю ни разу не был взят штурмом.

Именно здесь разворачиваются основные события повести Николая Гоголя "Тарас Бульба".

Во время осады татарами племянница князя Острожского, Беата Дольская, собственноручно попала из пушки в палатку ханского сына, чем заставила врага отступить.

На протяжении веков замок был местом хранения несметных богатств самых влиятельных родов Речи Посполитой.

Надслучанская Швейцария

Это народное название Надслучанского регионального ландшафтного парка вдоль реки Случь. Она пробивает путь через древние граниты Украинского кристаллического щита, образуя узкие каньоны со скалами, крутыми обрывами и порогами – вот эти пейзажи и напомнили когда-то путешественникам Швейцарию.

Площадь парка большая – более 17 тысяч гектаров, три четверти из которых покрыты лесом – сосновым, дубово-сосновым и дубово-грабовым. Весной и в начале лета здесь особенно хорошо – вода в Случи спокойная и прозрачная, есть сплавы на байдарках, а на экотропах парка можно увидеть редкие растения.

