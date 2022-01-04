Названы топ-10 странных законов мира для путешественников

Специалисты туристической отрасли предупредили путешественников о довольно странных законах, с которыми отдыхающие могут столкнуться в той или иной стране во время путешествий. Они же предупредили, что незнание законов не освобождает туристов от ответственности.

Подборку странных запретов опубликовало издание The Sun. Эксперты посоветовали перед тем, как отправляться в ту или иную страну на отдых, внимательно изучить местное законодательство и выяснить, что запрещено там делать и какое наказание может ждать нарушителей.

Что и где нельзя: 10 странных запретов

Эксперты предупредили путешественников, которые планируют посетить здание парламента в Лондоне, прислушаться к своему самочувствию и отложить экскурсию туда в случае слабости, так как умирать в здании парламента противозаконно.

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Все дело в том, что согласно британскому законодательству, тот, кто умирает в парламенте, должен быть похоронен за государственный счет.

В Афинах приезжим стоит отказаться от высоких каблуков: шпильки запрещены на территории таких популярных памятников, как Акрополь или Парфенон.

В Испании нельзя ездить в авто в шлепанцах или любой другой обуви без ремешка на щиколотке.

На Барбадосе закон запрещает надевать вещи с определенным принтом, например камуфляжным рисунком. В этом случае местные власти могут решить, что вы пытаетесь выдать себя за полицейских, которые борются с наркоторговлей или еще хуже – военных. Только им разрешена такая "маскировка".

В Швейцарии запрет касается гигиены. Там нельзя спускать воду в унитазе после 22 часов. В противном случае соседи, услышав звуки сливного бачка, могут позвонить в полицию и пожаловаться на то, что вы создаете слишком много шума.

В Венеции могут выписать штраф за кормление голубей на площади Сан-Марк, а в Риме нельзя сидеть на лестницах. Местные власти заметили что приезжие слишком много времени проводят на них, тем самым загораживая проход для пешеходов.

В список необычных правил также вошли ограничение на продажу жевательной резинки в Сингапуре и запрет на остановку на автобане в Германии. Чтобы избежать наказания в последней, эксперты посоветовали иметь при себе канистру с бензином и не выезжать на дорогу с пустым баком. Еще один забавный запрет существует в немецком Франкфурте: там зимой категорически запрещено ездить на коньках на скорости свыше 80 км в час.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты дали ряд рекомендаций путешественникам, которые намерены провести отпуск в Чехии.