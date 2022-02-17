На Земле есть древний остров, нетронутый коронавирусом: в чем опасность поездок туда

В мире осталось очень мало территорий, которые не затронула пандемия коронавируса. Среди них – Северный Сентинел-Айленд в Индийском океане – остров выглядит очень привлекательным для туристов, однако путешествие туда может стать для человека последним в его жизни.

Как пишет Daily Star, на острове проживает около 400 членов коренного племени – сентинельцев. Однако гостей они не любят и убивают чужаков на месте (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Их предки жили на острове более 60 000 лет. Несмотря на многочисленные попытки исследовать этот район, у ученых и просто искателей приключений ничего не вышло. На протяжении многих лет произошло несколько трагических инцидентов с участием племени и людей, которые отважились подойти слишком близко к острову.

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Так, в 2018 году сентинельцы убили 26-летнего американского миссионера Джона Аллена Чау, который пытался обратить племя в христианство. Как пишет The Guardian, перед поездкой мужчина писал в своем дневнике, что его могут посчитать сумасшедшим, но он должен рассказать о христианстве этим людям.

А в 2006 году племя убило двух мужчин, когда они ловили рыбу поблизости. Также были зарегистрированы случаи, когда островитяне бросали камни и стреляли стрелами в пролетавшие самолеты и вертолеты.

Между тем, в конце 1980-х годов многие сентинельцы сами были убиты, когда вооруженные спасатели посетили остров после кораблекрушения. Но с тех пор остров остался почти совершенно нетронутым.

Северный Сентинел-Айленд, входящий в состав Андаманских островов, расположен примерно в 500 милях от материка – бирманской границы.

Власти Индии, под протекторатом которой находятся данные территории, считают, что древний остров очень опасен. Поэтому чиновники запретили любому приближаться к острову ближе, чем на три мили (4,8 км). Власти также никогда не посещали территорию. Несколько раз в году над островом запускают дроны, чтобы убедиться, что племя не вымерло.

Кроме того, в визитах туристов есть опасность и для сентинельцев, ведь любая болезнь, принесенная с материка, может уничтожить коренной народ.

Отмечается также, что племя говорит на своем языке, который не похож на тот, на котором говорят другие народы на Андаманских островах.

Примечательно, что в августе 2020 года четыре члена небольшого племени на отдаленных Андаманских и Никобарских островах заразились коронавирусом, когда посещали столицу Порт-Блэр. На Андаманских и Никобарских островах, цепи островов с населением около 400 000 человек, регистрировали тысячи случаев заболевания коронавирусом.

Однако к уязвимым племенам, которые вряд ли сталкивались с эпидемиями (сентинельцам и джарава) вирус не подобрался – они остались полностью изолированными от общества.

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