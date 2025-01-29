На российскую аниматорку-'русалку' в Китае напала гигантская рыба. Видео

В Сишуанбаньна-Дайском автономном округе Китая гигантская рыба напала на россиянку, которая работала в парке аниматором-"русалкой". Это случилось 28 января на глазах у перепуганных детей.

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22-летняя Мария плавала в аквариуме в бикини-топе и с хвостом. В один момент огромная рыба подобралась к девушке сверху и схватила ее пастью за голову, передает Daily Mail.

По словам очевидцев, зрители закричали от ужаса. Борьба между девушкой и рыбой продолжалась считанные минуты. Россиянка осталась жива, однако получила раны и синяки. Рыба успела съесть зажимы для носа и очки, прежде чем девушка всплыла на поверхность.

После нападения россиянке предложили 700 юаней (около четырех тысяч гривен) в качестве моральной компенсации. Предоставлять комментарии по этому поводу руководство девушке запретило. По словам Марии, после нападения рыбы у нее болят голова, глаз и шея. Несмотря на это, ее заставили вернуться в аквариум.

Какая именно рыба напала на аниматора, информация не раскрывается. В этом пресноводном аквариуме представлены местные виды из рек Меконг и Янцзы, а также другие редкие земноводные.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Египте из-за нападения акулы погиб турист, еще один человек получил ранения.

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