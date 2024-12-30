В Египте из-за нападения акулы погиб турист, еще один ранен: где произошла трагедия и что известно

В Египте, у побережья Красного моря, в результате нападения акулы погиб турист. Еще один человек получил ранения.

Видео дня

Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на заявление министерства окружающей среды Египта. Известно, что случай произошел в воскресенье, 29 декабря, севернее Марса-Алама, этот курорт популярен среди дайверов города на востоке страны.

В заявлении отметили, что нападение произошло на глубоководной территории вне определенной зоны для плавания. Как пишут СМИ, 48-летний погибший проживал в Риме, а ранение получил 69-летний турист.

По словам египетских властей, пострадавшего доставили в больницу в Порт Галибе, расположенной примерно в 48 километрах к северу от Марса-Алама. Местные власти объявили о закрытии зоны для плавания в данном районе и начали расследование инцидента.

Это уже не первый подобный случай в Египте, так в июне 2023 года из-за нападения акулы погиб гражданин России. Им оказался 23-летний Владимир Попов из Архангельской области. Инцидент произошел на популярном египетском курорте в Хургаде на виду у туристов.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре 2023 года произошел очередной несчастный случай, на популярном курорте Дахаб в водах залива Акаба акула укусила туристку за плечо.

Очевидцы происшествия рассказали, что пострадавшая потеряла левую руку. Спасатели вытащили ее из воды в бессознательном состоянии, после чего сотрудники отеля забрали ее с пляжа и передали медицинским работникам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!