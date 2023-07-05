На грани катастрофы: объект Всемирного наследия в Испании Доньяна почти уничтожен

Под угрозой исчезновения оказался один из важнейших природных заповедников Европы, водно-болотные угодья Доньяна на юге Испании.

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Стремительно продолжается процесс высыхания заповедника. Виной тому не только засуха, но и выращивание клубники, пишет Travelbook.

Подчеркивается, что здесь в Андалусии происходит экологическая катастрофа, в которую вносят свой вклад и потребители клубники в Германии. Высокие расходы воды на площади выращивания "красного золота" - клубники способствуют высыханию природного рая.

Катастрофическая нехватка воды в Испании

В свою очередь, экологические эксперты говорят, что региону просто не хватает воды для такого количества клубничных полей, ни грунтовых, ни поверхностных. Кроме того, поверхностные воды никак не предназначены для замены примерно 1000 незаконно пробуренных глубоких скважин. В некоторых местах уровень грунтовых вод опустился до пяти-шести метров. В частности, из-за чрезмерного потребления в сельском хозяйстве.

Огромное потребление воды для выращивания клубники, а также черники и малины вокруг природного рая катастрофически усугубило ситуацию. 80 процентов фруктов экспортируется, в том числе в Германию.

В то же время засуха угрожает среде обитания многих редких животных, таких как иберийская рысь, королевский орел, фламинго, аисты, серые цапли, коричневые блестящие ибисы или ночные цапли, а также водные существа, находящиеся под угрозой исчезновения.

В чем причина коллапса с водой

Отмечается, что в последние годы фермеры незаконно бурят скважины, из которых выкачивают воду на около 1600 гектаров посевных площадей, что так же незаконно. По словам водного управления, сотни таких колодцев уже загерметизированы, но фермеры просто бурят новые.

В свою очередь, у самих фермеров своя правда. Представитель местных фермеров говорит, что в беде виновата центральная власть, которая не построила обещанную инфраструктуру для направления поверхностных вод из других регионов на клубничные плантации.

Эксперты говорят о печальных сценариях, ведь изменение климата так или иначе прекратит выращивание клубники и других фруктов в этом регионе. Из-за повышения температуры выращивание фруктов будет мигрировать все дальше на север, например во Францию. А из-за падения уровня грунтовых вод проникнет морская вода.