Морские блохи не дают купаться, а цены "кусаются": турист показал видео из курортного Бердянска

В Бердянске, что в Запорожской области, на одном из пляжей морские блохи не дают туристам спокойно купаться. При этом цены на жилье на курорте "кусаются" – если номер без удобств можно снять за 100 гривен в сутки, то апартаменты обойдутся в 1500-1700 грн.

Об этом на своем YouTube-канале рассказал блогер Евгений Панюта, который посетил город и оценил уровень цен (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца). По его словам, снять жилье у самого пляжа можно за 100 гривен в сутки, но на высокий сервис в таком случае можно не рассчитывать.

Блогер показал и пляжи Бердянска. Они не очень широкие, но места для шезлонгов есть. За аренду шезлонга придется выложить 50 гривен, если будете отдыхать до 13:00, и 75 гривен, если после 13:00.

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"Хорошо, что делят день на две части. Мы часто отдыхали, хочешь полежать часа три, а с тебя берут полную стоимость шезлонга. Здесь хотя бы вот так делят", – рассказал Панюта.

Он добавил, что на другом местном пляже аренда шезлонга стоит 80 гривен за два часа, а на целые сутки – 100 гривен.

Также блогер посетил пляж, который расположен недалеко от лечебного санатория "Бердянск" и рядом с озером Красное. Там немного людей, есть нудистский пляж, а вода имеет температуру 22,8 градусов Цельсия.

Однако на этом пляже туристами не дают покоя морские блохи, укусы которых способны вызвать зуд, покраснение и аллергическую реакцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали фильм о Бердянске, в котором рассказали об истории города.