Малоизвестные Лофотенские острова: цены, локации и лайфхаки, которые сэкономят ваши средства

Маленькие домики, высокие горы, невероятные пейзажи и настоящие поселения викингов. Если у вас перехватило дыхание лишь от одной мысли об этой красоте, то следует задуматься над тем, чтобы следующий отпуск провести на Лофотенских островах.

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Они расположены в северной части Норвегии. Сразу отметим, добраться туда не так просто, но каждая секунда дороги стоит того, чтобы провести несколько дней в этом уголке планеты.

Что посмотреть на Лофотенских островах

Здесь очень много природных объектов, которые обязательно следует посетить. Это водопады, гора Рюн, фьорды, заливы, пляжи с белоснежным песком… Однако не только этим славится регион. Среди самых интересных достопримечательностей следует выделить следующие:

Остров Реквик , очаровывающий своими каменистыми побережьями и глубокими водами. Это место идеально подходит для рыболовли и дайвинга.

, очаровывающий своими каменистыми побережьями и глубокими водами. Это место идеально подходит для рыболовли и дайвинга. Подземные пещеры горы Рюн простираются на многие километры. Когда-то они служили убежищем для древних людей, а сейчас здесь оборудованы туристические маршруты и проводятся экскурсии.

простираются на многие километры. Когда-то они служили убежищем для древних людей, а сейчас здесь оборудованы туристические маршруты и проводятся экскурсии. Рыболовный город Свольвер точно стоит посетить любителям спокойного отдыха. Здесь расположено множество портов, музеев и ресторанов с морепродуктами. А еще здесь есть аквариум, который поразит вас количеством разных видов рыб. Кстати, здесь можно прикоснуться к некоторым морским жителям. Детям это точно понравится, да и взрослые будут в восторге.

Не обделите вниманием местные водопады, количество которых даже посчитать трудно. Они расположены по всей территории островов.

Как добраться до Лофотенских островов

Как мы уже писали ранее, дорогу на острова легкой не назовешь. Но вариаций, как добраться до этой части Норвегии – множество. Так что вы можете выбрать, какой вам подходит больше всего.

Самолетом – самый быстрый и удобный способ добраться до Лофотенских островов. Есть регулярные авиарейсы от города Осло до аэропортов Свольвер и Москенес, которые находятся на островах.

– самый быстрый и удобный способ добраться до Лофотенских островов. Есть регулярные авиарейсы от города Осло до аэропортов Свольвер и Москенес, которые находятся на островах. На поезде тоже можно доехать. Регулярные рейсы курсируют ежедневно из Осло в Боде, который находится на юго-западе островов. А оттуда уже можно добраться до любой части региона на автобусах или такси.

тоже можно доехать. Регулярные рейсы курсируют ежедневно из Осло в Боде, который находится на юго-западе островов. А оттуда уже можно добраться до любой части региона на автобусах или такси. Автомобилем доехать будет немного проблематично. Для этого следует сначала доехать до восточного или западного побережья Норвегии, а там уже переправиться паромом к островам. Стоить это будет недешево.

Стоимость отдыха на Лофотенских островах

Норвегия – дорогостоящая для туристов страна. Но, зная средние цены на проживание, питание и развлечения, можно спланировать бюджет и потратить на поездку минимальную сумму средств.

Средняя стоимость одного дня отдыха на курорте может значительно отличаться в зависимости от вашего образа жизни. Ниже приведены ориентировочные цены на основные виды затрат:

Жилье: стоимость проживания в хостелах или гостевых домах может составлять от $14 до $37 за ночь. Цены на размещение могут быть и выше, в зависимости от класса отеля и его местоположения. Чтобы сэкономить, можно найти бесплатные площадки для кемпинга, которых здесь десятки. Однако, обратите внимание на погодные условия, ведь здесь может быть очень холодно даже весной.

Еда: в среднем, один обед стоит от 9 до 23 долларов. Завтрак достаточно редко включен в стоимость проживания в отеле, однако его можно приобрести за $5-12. Еще один лайфхак для экономии: можно покупать готовую продукцию в местных супермаркетах и там ее разогревать бесплатно. Это снизит расходы на питание минимум вдвое.

Транспорт: автобусы по островам курсируют часто, а стоимость билетов в зависимости от расстояния и маршрута достигает 2-10 долларов. если же вам необходимо воспользоваться паромом, то за одну переправу придется заплатить минимум $6.

Развлечения: вы значительно уменьшите расходы, если выберете для отдыха прогулки по горам, пляжам и фьордам. Все природные достопримечательности на территории островов – бесплатные. Однако если вы планируете заняться рыбалкой, каякингом, посещать музеи или галереи, то отложите на это по меньшей мере 20-70 долларов.

Итак, общая стоимость одного дня отдыха на Лофотенских островах может варьироваться от 20 до 100 долларов за одного, в зависимости от вашего образа жизни и того, на что вы планируете потратить свое время и средства.

Лофотенские острова, как и вся Норвегия, – это непревзойденное место для путешествия. Пейзажи этого региона поразят даже самых больших поклонников жизни в мегаполисах, а местные исторические локации отправят вас в эпоху викингов и великих свершений.

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