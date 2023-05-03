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Малоизвестные Лофотенские острова: цены, локации и лайфхаки, которые сэкономят ваши средства

Альбина Панченко
Travel
4 минуты
168
Малоизвестные Лофотенские острова: цены, локации и лайфхаки, которые сэкономят ваши средства

Маленькие домики, высокие горы, невероятные пейзажи и настоящие поселения викингов. Если у вас перехватило дыхание лишь от одной мысли об этой красоте, то следует задуматься над тем, чтобы следующий отпуск провести на Лофотенских островах.

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Они расположены в северной части Норвегии. Сразу отметим, добраться туда не так просто, но каждая секунда дороги стоит того, чтобы провести несколько дней в этом уголке планеты.

Малоизвестные Лофотенские острова: цены, локации и лайфхаки, которые сэкономят ваши средства

Что посмотреть на Лофотенских островах

Здесь очень много природных объектов, которые обязательно следует посетить. Это водопады, гора Рюн, фьорды, заливы, пляжи с белоснежным песком… Однако не только этим славится регион. Среди самых интересных достопримечательностей следует выделить следующие:

  • Остров Реквик, очаровывающий своими каменистыми побережьями и глубокими водами. Это место идеально подходит для рыболовли и дайвинга.
  • Подземные пещеры горы Рюн простираются на многие километры. Когда-то они служили убежищем для древних людей, а сейчас здесь оборудованы туристические маршруты и проводятся экскурсии.
  • Рыболовный город Свольвер точно стоит посетить любителям спокойного отдыха. Здесь расположено множество портов, музеев и ресторанов с морепродуктами. А еще здесь есть аквариум, который поразит вас количеством разных видов рыб. Кстати, здесь можно прикоснуться к некоторым морским жителям. Детям это точно понравится, да и взрослые будут в восторге.

Не обделите вниманием местные водопады, количество которых даже посчитать трудно. Они расположены по всей территории островов.

Малоизвестные Лофотенские острова: цены, локации и лайфхаки, которые сэкономят ваши средства

Как добраться до Лофотенских островов

Как мы уже писали ранее, дорогу на острова легкой не назовешь. Но вариаций, как добраться до этой части Норвегии – множество. Так что вы можете выбрать, какой вам подходит больше всего.

  • Самолетом – самый быстрый и удобный способ добраться до Лофотенских островов. Есть регулярные авиарейсы от города Осло до аэропортов Свольвер и Москенес, которые находятся на островах.
  • На поезде тоже можно доехать. Регулярные рейсы курсируют ежедневно из Осло в Боде, который находится на юго-западе островов. А оттуда уже можно добраться до любой части региона на автобусах или такси.
  • Автомобилем доехать будет немного проблематично. Для этого следует сначала доехать до восточного или западного побережья Норвегии, а там уже переправиться паромом к островам. Стоить это будет недешево.
Малоизвестные Лофотенские острова: цены, локации и лайфхаки, которые сэкономят ваши средства

Стоимость отдыха на Лофотенских островах

Норвегия – дорогостоящая для туристов страна. Но, зная средние цены на проживание, питание и развлечения, можно спланировать бюджет и потратить на поездку минимальную сумму средств.

Средняя стоимость одного дня отдыха на курорте может значительно отличаться в зависимости от вашего образа жизни. Ниже приведены ориентировочные цены на основные виды затрат:

Жилье: стоимость проживания в хостелах или гостевых домах может составлять от $14 до $37 за ночь. Цены на размещение могут быть и выше, в зависимости от класса отеля и его местоположения. Чтобы сэкономить, можно найти бесплатные площадки для кемпинга, которых здесь десятки. Однако, обратите внимание на погодные условия, ведь здесь может быть очень холодно даже весной.

Малоизвестные Лофотенские острова: цены, локации и лайфхаки, которые сэкономят ваши средства

Еда: в среднем, один обед стоит от 9 до 23 долларов. Завтрак достаточно редко включен в стоимость проживания в отеле, однако его можно приобрести за $5-12. Еще один лайфхак для экономии: можно покупать готовую продукцию в местных супермаркетах и там ее разогревать бесплатно. Это снизит расходы на питание минимум вдвое.

Транспорт: автобусы по островам курсируют часто, а стоимость билетов в зависимости от расстояния и маршрута достигает 2-10 долларов. если же вам необходимо воспользоваться паромом, то за одну переправу придется заплатить минимум $6.

Развлечения: вы значительно уменьшите расходы, если выберете для отдыха прогулки по горам, пляжам и фьордам. Все природные достопримечательности на территории островов – бесплатные. Однако если вы планируете заняться рыбалкой, каякингом, посещать музеи или галереи, то отложите на это по меньшей мере 20-70 долларов.

Итак, общая стоимость одного дня отдыха на Лофотенских островах может варьироваться от 20 до 100 долларов за одного, в зависимости от вашего образа жизни и того, на что вы планируете потратить свое время и средства.

Малоизвестные Лофотенские острова: цены, локации и лайфхаки, которые сэкономят ваши средства

Лофотенские острова, как и вся Норвегия, – это непревзойденное место для путешествия. Пейзажи этого региона поразят даже самых больших поклонников жизни в мегаполисах, а местные исторические локации отправят вас в эпоху викингов и великих свершений.

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