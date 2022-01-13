Зимняя Дания: чем поражает родина известнейшего в мире сказочника

Удивительная маленькая страна с десятками замков, портов и дворцов всегда привлекала туристов. Тем более что именно здесь, в городе Оденсе, родился самый известный в мире сказочник - Ганс Христиан Андерсен. Однако это далеко не единственное, что можно посмотреть в Дании.

OBOZREVATEL собрал все самое интересное об этом государстве, что поможет вам подготовиться к поездке.

Сейчас украинцы могут свободно въезжать на территорию Дании при наличии зеленого COVID-сертификата, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации препаратами Pfizer, Johnson, Moderna, AstraZeneca.

При отсутствии соответствующего документа необходимо в течение 24 часов после пересечения границы сделать ПЦР-тест на коронавирус и пройти 10-дневную самоизоляцию. На 4-е сутки после сдачи первого анализа нужно его повторить. В случае отсутствия признаков болезни можно свободно передвигаться по государству.

Видео дня

В связи с быстрым распространением штамма Омикрон карантинные ограничения в Дании могут изменяться. Актуальная информация размещена на портале, разработанном Консульской службой Украины.

Зимой в Дании температура почти всегда колеблется в районе отметки 0 градусов. Но северные ветра делают холод более ощутимым. Осадки идут довольно часто, так что заснеженные дороги для этой скандинавской страны – абсолютная норма.

Из Киева в Копенгаген ежедневно летают прямые чартерные рейсы. Поэтому добраться до датской столицы не так уж трудно. Цены на билеты стартуют с $54 в обе стороны. Однако самые дорогие рейсы стоят до $224.

Дания находится на полуострове с волшебным названием Ютландия и на нескольких небольших островах. Большинство туристов прилетают в столицу – Копенгаген – и остаются здесь на все время отпуска. Конечно, это очень красивый и разнообразный город, но он даже на несколько процентов не передает всю красоту скандинавской страны. Так что лучший вариант: арендовать на неделю автомобиль и отправиться в путешествие.

Орхус

Один из самых больших портов страны расположен именно здесь. Орхус – является примером гармоничного сочетания древней истории и современных решений. Здесь рядом со старыми кварталами находятся новостройки, поражающие своей модерностью.

Ольборг

Этот город называют "северным Парижем". И это не потому, что там находится вторая Эйфелева башня или постоянно толпятся туристы. Просто в небольшом Ольборге работает более 300 ресторанов, постоянно наполненных людьми. А еще это крупный промышленный центр страны с разноцветными домиками и огромным производством водки.

Скаген

Место, где сходятся Балтийское и Северное море, расположено прямо в Скагене. При этом они не смешиваются, а образуют своеобразный шов, сочетающий волны двух цветов. А еще это крайняя точка полуострова Ютландия, где зимой часто холодно и заснежено. При этом здесь невероятно красиво.

Останавливаться в Копенгагене – достаточно дорогое удовольствие. Поэтому многие иностранцы ищет отели в окрестностях или в совсем других городах.

Приблизительные цены в столице:

кровать в хостеле – от $38;

двухместный бюджетный номер – от $50;

апартаменты – от $76.

Приблизительные цены в других городах:

кровать в хостеле – от $25;

двухместный бюджетный номер – от $45;

апартаменты – от $35.

В датских магазинах и ресторанах вряд ли вы увидите дешевую еду. Поэтому приготовьтесь отдать за питание достаточно внушительную сумму:

средний чек в дешевом кафе – $14,6;

обед в туристическом ресторане – от $42;

бутылка воды (0,5л) – $1,4;

хлеб – $1,97;

рис (1 кг) – $2,12;

курятина (1 кг) – $6,81;

яйца (10 шт.) – $2,57.

Сколько стоит 7-дневный отпуск на двоих в Дании – можно попробовать посчитать:

перелет – $108;

2-х местный номер эконом-класса в Копенгагене – $350;

3-разовое питание – от $613;

Трансфер, развлечения, сувениры – от $150.

Всего – $1221.

Ранее OBOZREVATEL писал, где в Европе можно провести зимний отпуск.