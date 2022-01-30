Зимняя Чехия: что посмотреть кроме Праги и в какие города еще поехать

Что посмотреть в Чехии зимой – такой вопрос возникает у многих туристов, собирающихся провести отпуск в этой удивительной стране. Однако волноваться не стоит, это государство поражает в любое время года. Горнолыжные курорты, эко-отели и, конечно, десятки замков сделают ваше путешествие незабываемым. Как подготовиться к поездке в Чехию – в подборке OBOZREVATEL.

Туристы из Украины могут отдыхать в Чехии при наличии одного из документов:

сертификата о прохождении полного курса вакцинации одним из препаратов: AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Janssen;

справки о выздоровлении, выданной за последние 180 дней.

Независимо от COVID-статуса необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста и заполнить онлайн-форму. Дети до 12 лет освобождаются от обязательной сдачи анализа на коронавирус, если они путешествуют вместе с родителями или опекунами.

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Актуальная информация о правилах въезда на территорию Чехии размещена на портале Консульской службы Украины.

Самолетом в Чехию, а точнее в ее столицу – Прагу, можно добраться за 2 часа. Прямые рейсы стоят от €98 в обе стороны. Сэкономить до половины цены можно, приобретя билет на перелет с пересадками. Но такой путь будет длиться от 9 до 14 часов.

Автобусом ехать нужно больше 25 часов. Цены в среднем составляют €78 в Прагу и обратно. Еще один вариант – путешествие на собственном автомобиле. Но в этом случае нужно дополнительно рассчитывать время прохождения проверки при каждом пересечении границ, то есть при въезде сначала в Польшу, а затем уже в Чехию.

Зимой в Чехии редко бывает очень холодно. Температура обычно составляет до 3 градусов ниже нуля. Ветер поднимается редко. Периодически идут осадки. В горных регионах снег часто выпадает, что хорошо влияет на курорты.

Февраль считается лучшим месяцем для катания на лыжах в этой стране. Однако в больших городах в это время достаточно пасмурно, солнце появляется редко. Чувствуется скорый приход весны, температура поднимается до +10.

Прага

Знакомство с Чехией следует начинать с столицы. Это удивительный город, славящийся красными крышами, дворцами и оборонительными сооружениями, а также множеством музеев и галерей. А еще здесь находится один из самых больших и известных зоопарков Европы, в котором можно провести хоть целый день.

Самые популярные локации среди туристов – это, конечно, Карлов мост, старая Ратуша с часами, Златая улочка, Вацлавская площадь и собор Святого Вита. Но с этого список зимних локаций только начинается. Интереснее всего в это время в центре города, где работают катки под открытым небом, а также разные развлекательные заведения.

Конечно же, следует попробовать местные деликатесы, особенно так называемое "вепровое колено" – печеную свинину, суп из чеснока в хлебной тарелке и жареные закуски. По всему миру славятся чешское пиво и кофе.

Отели Праги

В столице много хостелов, ночь в которых можно провести всего за 6 евро с человека. За 12-14 евро можно найти хорошее общежитие с комнатами на 2-3 человека, кухней и общим душем. Двухместные номера эконом-класса стоят от €16. Но за такую цену их расположение будет не удобным. И уже от €24 есть хорошие варианты жилья возле метро.

Вариаций цен на апартаменты достаточно много. В среднем однокомнатная квартира недалеко от метро или транспортной остановки обойдется в 22-46 евро. Чем ближе к центру – тем дороже жилье.

Цены на еду в Праге

В среднем за день в Праге туристы тратят на питание около 17 евро. Эта сумма состоит из нескольких приемов пищи, а также перекусов и воды:

завтрак в бюджетном заведении – от 3 до 5,7 евро;

обед или ужин из двух блюд и десерта – 5-8 евро;

сладости и десерты – от 2 евро;

бутылка воды – от 1 евро.

Крконоше

Самое известное горнолыжное направление Чехии объединяет несколько отдельных курортов. Они находятся рядом друг с другом, так что можно без проблем переходить от одних спусков к другим. Приезжающие сюда иностранцы отмечают высококачественный сервис, невероятные виды, объединяющие высокие горы и хвойные леса, а также умеренные цены. Стоимость отдыха в этой местности действительно ниже, чем на других популярных европейских направлениях.

Высокий сезон здесь длится с начала декабря по конец апреля. Все это время выпадает много снега. Мороз чувствуется не сильно. Максимально температура опускается до 5 градусов ниже нуля. Так что для катания на лыжах условия просто прекрасные.

Стоимость скипасов меняется в зависимости от конкретного курорта, дней пребывания и возраста туристов. В среднем недельный абонемент обходится в 200 евро.

Отели Крконоше

Цены на самые бюджетные номера в этом регионе стартуют от €12 в сутки. За эти деньги вы получаете комнату с большой кроватью и доступ к общим душу и кухне. Более комфортабельные условия стоят от €18. Ночь в хорошем комплексе вблизи трасс обойдется в 24-85 евро. Цены на люксовые предложения могут превышать €1000.

Цены на еду в Крконоше

Питание на горнолыжном курорте стоит дороже, чем в обычных туристических городах страны:

завтрак в бюджетном заведении – от 4 до 8 евро;

обед или ужин из двух блюд и десерта – 7-14 евро;

сладости и десерты – от 4 евро;

бутылка воды – от 1,5 евро.

Кутна-Гора

В Средневековье этот город считался вторым по значимости в стране. Здесь массово добывалось серебро, а также работал монетный двор. И хотя сейчас добыча руды в этой местности не ведется, Кутна-Гора стала популярным туристическим направлением.

На месте старых шахт сейчас можно увидеть музеи, где полностью воспроизводится атмосфера древних времен. Также здесь расположены многие католические святыни, среди которых особого внимания заслуживают собор Святой Варвары и церковь Вознесения Святой Девы Марии и Иоанна Крестителя. На местном же кладбище находится ужасающая колокольня, украшенная настоящими человеческими костями.

Отели Кутна-Горы

Этот город довольно часто посещают туристы, но бюджетных отелей здесь немного. В среднем жилье обходится в €34 за ночь. Апартаменты можно арендовать за 53–68 евро в сутки. Номера класса люкс обойдутся примерно в €134.

Цены на еду в Кутна-Горе

Питание в этом регионе стоит достаточно бюджетно. По крайней мере, существует много семейных ресторанов для местных, где можно дешево и вкусно поесть:

завтрак в бюджетном заведении – от 2 до 4 евро;

обед или ужин из двух блюд и десерта – 4-8 евро;

сладости и десерты – от 2 евро;

бутылка воды – от 1 евро.

Ранее OBOZREVATEL писал о лучших направлениях Европы для зимнего отпуска.