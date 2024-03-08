С марта 2024 года российским и украинским гражданам отказано в выдаче бесплатных виз в Шри-Ланку. Местные жители, СМИ и эмигранты из РФ уверены, что причина в "белой вечеринке", которую российские туристы анонсировали в конце февраля. Пропагандисты связались со свидетелями скандала и узнали новые детали.

Как выяснилось, коренные жители Шри-Ланки действительно крайне возмущены расизмом со стороны гостей, поэтому решение отменить акцию "visa-free" поддерживают. Комментарий одной из таких семей обнародовали российские СМИ.

Клуб Sarayka Lounge, где должна была состояться вечеринка только для "белых", был популярен среди жителей города Унаватуна и его окрестностей. Однако сейчас, по словам одной из бывших посетительниц, заведение переживает сложные времена.

"Я свою дочь отпускал туда, если она со старшими братьями, а сыновьям – 25 и 28 лет. Тогда я за нее спокоен. Дочь рассказывала, что в этом клубе почти все европейцы. 22 февраля она тоже туда собралась, платье выбирала. И здесь сын увидел, что снизу анонса написано: "Вход только для белых". Такого у нас со времен британских колонизаторов не видели! Прямо отбросили нас на несколько веков назад!" – рассказал отец местной жительницы.

После того, как клуб, российского посла и организатора заставили извиниться, скандал вроде бы затих, но уже через неделю власти безапелляционно заявили, что бесплатных виз гостям из России и Украины не будут выдавать.

Примечательно, что украинцы в разборках вообще не фигурировали, как и украинское посольство. По словам местных жителей, вечеринки в клубе устраивали россияне и британцы.

Как бы то ни было, последствия в большинстве своем затронули именно российских туристов и эмигрантов, которых за два года в курортную страну приехало более 288 тысяч. Для сравнения, украинцев на остров прибыло около 20 тысяч.

Как писал OBOZ.UA, одной из других версий, почему Шри-Ланка погнала метлой россиян из страны, стал их наглый способ вести бизнес. Он не только бывает незаконным, но и часто отбирает работников по расовым признакам.

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