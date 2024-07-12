Закрытые магазины, пустые пляжи: как Россия превратила курортную Кирилловку в 'пустырь'. Видео

Курортный поселок Кирилловка в Мелитопольском районе Запорожской области под оккупацией россиян совсем опустел. Местные жители демонстрируют, что туристическая отрасль больше не приносит дохода, а желающих отдохнуть и потратить деньги на берегу Азовского моря почти нет.

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Из-за этого закрылось большинство магазинов, а на пляжах загорает гораздо меньше людей. Соответствующее видео появилось на просторах TikTok в блоге украинки, оставшейся под оккупацией.

Центр поселка в пик сезона не узнать. Все лотки с фруктами, овощами и кукурузой давно закрылись, ведь спрос на такую еду исчез вместе с наплывом туристов.

Посреди недели большинство магазинов остаются закрытыми. Маленький бизнес просто уничтожила оккупация, а на улицах можно заметить в основном местных жителей.

Не лучше ситуация и на пляже. Как отметила автор видео, в жару украинцы все же приходят отдохнуть на берег, "но немного".

"Это не сравнить с прошлыми отдыхами, где негде было прилечь", – сказала блогерша.

На пляже можно увидеть много свободного места, даже в тени. Раньше ради возможности провести под соломенной крышей несколько часов отдыхающие занимали самые лучшие места ранним утром.

В комментариях попытались поддержать жителей Кирилловки и саркастически упомянули о "богатом русском мире", который обещали российские террористы.

"Освободители пришли". Мертвая зона. Там яблоку негде было упасть", "Ничего, мы скоро приедем, надо немного потерпеть", "Россия из всего делает пустырь", – написали украинцы.

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