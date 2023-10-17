'Выпустим перед автобусом': финские пограничники поставили на место туристов из России

Туристку из России не пустили за пределы аэропорта в Хельсинки, Финляндия, пока она ждала автобус до Санкт-Петербурга. Финские пограничники приказали ждать в нейтральной зоне.

Об этом сообщает одно из российских СМИ. Это далеко не первый случай, когда финны проявляют неприязнь к соседям.

Россиянка рассказала, что прилетела из Лондона. На паспортном контроле ее спросили о прибывающем автобусе в Петербург. Рейс был запланирован через два с половиной часа, поэтому по ее словам, она "даже не думала, что возникнут проблемы". Впрочем, финские пограничники сказали, что так долго туристке нельзя находиться в Финляндии, поэтому она должна ждать в терминале. "Перед автобусом выпустим", – добавили работники.

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