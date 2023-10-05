Российских туристов продолжают бесцеремонно гнобить в Турции. Один из путешественников, прилетевший в Стамбул из РФ, выслушал от таксиста, что иностранец думает о россиянах, а в конце еще и заплатил за это вдвое больше, чем должен был.

Сознательный водитель ободрал россиянина, да еще пригрозил ему полицией в случае отказа от оплаты услуги. Шокированный путешественник молча заплатил завышенную сумму и побежал жаловаться своим согражданам на туристическом форуме.

Россиянин решил воспользоваться такси, ожидая заплатить не более тысячи рублей, однако в пути счет за поездку резко увеличился вдвое, когда опрометчивый турист выдал свое место рождения.

Видео дня

Таксист не растерялся и заставил пассажира всю дорогу выслушивать, что народ России – "ужасные нелюди". Возмущенный, но молчаливый россиянин не решился подать голос вплоть до конца поездки.

"Узнав, что я прибыл из России, он резко изменил выражение лица и начал читать нравоучения о том, какие же мы все-таки ужасные изверги", – разнылся гражданин страны, устроившей геноцид.

Напоследок водитель решил еще раз унизить россиянина. Таксист выставил ему счет на 600 турецких лир (около 2,2 тысячи рублей или 795 гривен), хотя счетчик показывал сумму примерно в 260 турецких лир (около 940 рублей или 345 гривен).

На вопрос, откуда взялась такая разница, турок ответил, что для россиян действует другой тариф, а в случае отказа платить угрожал вызвать полицию.

Ранее OBOZREVATEL писал, что российский турист 14 дней развлекал сотрудников аэропорта Пхукета своим асоциальным поведением. Все подробности – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!