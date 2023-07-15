Ваши дети будут в восторге: 5 лучших парков аттракционов мира

Куда поехать летом с детьми? Этот вопрос сейчас интересует едва ли не всех родителей. Поэтому приглашаем в незабываемый мир приключений, от которого будут в восторге и взрослые, и малыши! Мы подобрали самые лучшие развлекательные курорты Европы, где фантазия становится реальностью, а мечты детства оживают на ваших глазах.

Видео дня

Disneyland Paris, Франция

Самый популярный парк развлечений континента включает в себя 5 тематических зон: Страна Приключений, Страна Фантазии, Страна открытий, Дикий Запад и Центральная улица, воспроизводящая Нью-Йорк конца XIX века.

Самых молодых посетителей ждут аттракционы, оформленные в стиле популярных сказок: Белоснежки, Питера Пена и Пиноккио. Взрослые тоже найдут развлечения по душе, например, экстремальные американские горки или интересные экспозиции.

Рекомендуем посетить замок Спящей Красавицы или посмотреть мир будущего, как его представлял Жюль Верн. Также вы можете насладиться мюзиклом "Король Лев" или попасть на известный парад с участием любимых мультипликационных персонажей.

Локация: Марн-ля-Валле (Париж), Франция.

Europa-Park, Германия

Хотите всего за один день прогуляться по улочкам Германии или Англии, полюбоваться красотой Скандинавии или Голландии или погрузиться в атмосферу Италии или Португалии? Это возможно во втором по посещаемости парке Европы, расположенном в сердце Баварии.

Кроме вышеуказанных стран, здесь представлены экспозиции из Франции, Швейцарии, Испании и Греции. Кстати, у каждой зоны есть свои рестораны с национальными блюдами, а еще тематические аттракционы, которых в общей сложности насчитывается более сотни.

Советуем прокатиться на водной горке "Посейдон", где вагончик разгоняется до 70 километров в час. Также интересным приключением станет рафтинг или скоростной бобслей.

Локация: Руст, Германия.

Gardaland, Италия

Сказочный парк на берегу озера Гарда, где вы снова окунетесь в детство. Территория разделена на 6 секторов с разной тематикой: Королевство Фантазий, английская деревня Тюдор, луна-парк, Египет, Дикий Запад и Средневековье. Здесь вас ждут более 40 аттракционов. Изюминкой Гардаленда является большой морской аквариум, где вы поближе познакомитесь с подводным миром.

Младшие детки могут развлекаться в отделе Kingdom. Там они будут веселиться с аниматорами, танцующими животными или играть в видеоигры.

Посещая парк обязательно выделите время на исследование территории. Ведь, благодаря особому расположению, место славится огромным разнообразием растительности, чем напоминает ботанический сад.

Локация: Кастельнуово-дель-Гарда (Верона), Италия.

PortAventura Park, Испания

Вам не удастся посетить все аттракционы и развлекательные программы за один день. Поэтому сюда следует ехать на более долгий период.

В парке расположены несколько зон: Средиземноморье, Китай, Полинезия, Дикий Запад, Мексика и Улица Сезам.

Именно в Порт Авентура расположена мечта экстремалов – знаменитая горка Dragon Khan с восемью мертвыми петлями. Не забыли здесь и о детках, для которых отведено множество площадок с самыми разными развлечениями.

Это фантастическое место совмещает луна-парк, интерактивные экспозиции, шоу-программы, аквапарк, рестораны и даже отели. Отдых здесь понравится всей семье!

Локация: Салоу, Испания

LEGOLAND, Дания

Сюда мечтает попасть каждый фанат знаменитого конструктора, ведь всё в этом парке построено из маленьких разноцветных блоков LEGO.

Территория разделена на 9 районов: Дупло Лэнд, Зона Фантазии, Королевство Рыцарей, Город Легоредо, Миниленд, Мир Ниндзя, Страна Приключений, Северный Полюс и Страна Пиратов. Посетители всех возрастов будут в восторге!

В Леголенде дети смогут попробовать себя в качестве полицейского или фермера и даже управлять собственным самолетом. Кроме того вы найдете здесь аквариум с настоящими акулами, аттракционы, 4D кинотеатр, дом с привидениями, а также самые известные мировые памятки архитектуры воспроизведены из LEGO.

Локация: Биллунн, Дания.

Независимо от возраста или увлечений, в этих парках каждый найдет себе развлечения. Младших очарует встреча с любимыми героями сказок и веселые карусели. Взрослых искателей адреналина поразят безумные горки и незабываемые шоу. Выбирайте курорт, который понравился вам больше всего и подарите немного магии себе и детям!

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о самых красивых заповедниках мира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!