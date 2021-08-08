В Турции над пропастью установили стеклянную смотровую площадку. Фото и видео

В турецком туристическом городе Дивриги, что в провинции Сивас, открыли стеклянную смотровую площадку. Она расположена на высоте 200 метров.

Об этом пишет Haber Turk. Ее строительство велось на протяжение года (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

По словам губернатора провинции Садиха Айхана, когда он поднимался на площадку, то вид вызывал у него дрожь в коленях.

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В то же время чиновник заверил, что бояться туристам и местным жителям нечего, поскольку во время строительства были соблюдены все меры безопасности.

Власти надеются, что площадка станет местной достопримечательностью и повысит туристическую привлекательность города.

Отметим в 1985 году ряд сооружений в Дивриги были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Речь идет о зданиях, которые были одними из первых, построенных в османском архитектурном стиле еще в XII—XIII веках.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как выглядит одна из самых популярных смотровых площадок Стамбула Buyuk Valide Han, на которой снимали фильм о Джеймсе Бонде "007: Координаты "Скайфолл".