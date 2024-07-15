В сети показали видео из оккупированного Бердянска: море атаковали тысячи медуз, а на вокзале – 'гробовая тишина'

В сети показали город Бердянск, который находится под оккупацией россиян с марта 2022 года. Согласно свежим кадрам, популярный курорт на побережье Азовского моря переживает трудные времена.

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Как пишет Акцент, местный железнодорожный вокзал, ранее встречавший туристов, стоит "в режиме ожидания", опустошен. "Ждет лучших времен. Раньше много людей было… и в Киев, во Львов, Днепр поезда ездили. Пригородные – Пологи, Запорожье… Движение было дешевле чем маршрутками – раза в два. И желающие были ездить", – вспоминает с ностальгией автор одного из видео.

На другом ролике можно увидеть пляж, усыпанный медузами. "Даже, если бы в Бердянске были туристы и отдыхающие, сейчас купаться в море было бы невозможно", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Россия превратила курортную Кирилловку в "пустырь": закрытые магазины, пустые пляжи.

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