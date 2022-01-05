В Одесской области построят новый город-курорт за 3 млрд долларов. Фото

Анна Кравчук
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В Одесской области построят новый город-курорт за 3 млрд долларов. Фото

В Одесской области планируется реализация масштабного инвестиционного проекта под названием "Дунайя". Он уже приобрел официальный фундамент и государственную позицию благодаря соответствующему распоряжению облгосадминистрации. Это означает, что на юге региона начнется строительство нового курортного города.

На природной косе между искусственным озером Сасык и Черным морем появится десятикилометровая набережная с гостиницами и казино. Об этом на личной страничке в Facebook сообщил помощник председателя Одесской ОГА Юрий Димчогло.

Инициаторы проекта прогнозируют, что "Дунайя" станет достойным конкурентом популярной среди туристов Затоке.

"Ну что, Затока, держись. Украинская Бессарабия и вся Восточная Европа должна получить новый мощный, современный, продуманный и спланировааный туристический центр и курортный город. Это также объект для больших инвестиций и множества рабочих мест", – прокомментировал Димчогло.

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Как будет выглядеть новый курортный город в Одесской области

Предварительно, сумма инвестиций составит от 2 до 3 миллиардов долларов США. Приехать и отдохнуть на территории можно будет через 3 года – в 2025-м.

В комментариях жители области обрадовались перспективным изменениям, в то время как экологов насторожил проект. Специалисты обеспокоились тем, что "Дунайя" будет строиться на месте уникальной девственной природы, учитывая, что рядом расположены четыре неразвивающихся курорта.

Новый курорт появится на косе между озером Сасык и Черным морем

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