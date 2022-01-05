В Одесской области построят новый город-курорт за 3 млрд долларов. Фото

В Одесской области планируется реализация масштабного инвестиционного проекта под названием "Дунайя". Он уже приобрел официальный фундамент и государственную позицию благодаря соответствующему распоряжению облгосадминистрации. Это означает, что на юге региона начнется строительство нового курортного города.

На природной косе между искусственным озером Сасык и Черным морем появится десятикилометровая набережная с гостиницами и казино. Об этом на личной страничке в Facebook сообщил помощник председателя Одесской ОГА Юрий Димчогло.

Инициаторы проекта прогнозируют, что "Дунайя" станет достойным конкурентом популярной среди туристов Затоке.

"Ну что, Затока, держись. Украинская Бессарабия и вся Восточная Европа должна получить новый мощный, современный, продуманный и спланировааный туристический центр и курортный город. Это также объект для больших инвестиций и множества рабочих мест", – прокомментировал Димчогло.

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Предварительно, сумма инвестиций составит от 2 до 3 миллиардов долларов США. Приехать и отдохнуть на территории можно будет через 3 года – в 2025-м.

В комментариях жители области обрадовались перспективным изменениям, в то время как экологов насторожил проект. Специалисты обеспокоились тем, что "Дунайя" будет строиться на месте уникальной девственной природы, учитывая, что рядом расположены четыре неразвивающихся курорта.

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