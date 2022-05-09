В Китае небо окрасилось в кроваво-красный цвет. Фото и видео 'Армагеддона'

Над китайским городом Чжоушань небо окрасилось в кроваво-красный цвет, что вызвало восторг и беспокойство в сети. Поначалу люди думали, что причиной необычной окраски небосвода может быть пожар, впрочем, оказалось, что дело совсем в другом.

Как сообщили в местном метеобюро, причиной красного цвета неба стало преломление света. Скорее всего, источником этого света были огни кораблей в порту неподалеку, пишет Global Times.

Отмечается, что в момент съемки видео над городом был туман, что способствовало преломлению и рассеиванию световых лучей.

Видео дня

"Эксперт из исследовательской группы по космической физике Китайского университета наук про Землю в Ухане сообщил, что геомагнитная активность в тот день была спокойной и не было значительных аномалий солнечной активности", – добавили в издании.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США небо стало кроваво-красным из-за лесных пожаров. Местные жители сразу стали выкладывать в соцсетях мистические фото и видео, отмечая, что на них нет никаких фильтров.