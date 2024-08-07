В Германии бункер времен Второй мировой превратили в люксовую гостиницу. Фото

Массивный нацистский бункер времен Второй мировой войны в Германии сочли застройкой, которую слишком сложно снести. Тогда было решено превратить здание в роскошную гостиницу с ресторанами, концертным залом и террасой на крыше.

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Пятиэтажное сооружение в гамбургском районе Санкт-Паули десятилетиями возвышалось над городом – это один из самых больших бункеров в мире с темной историей, связанной с нацистским режимом. Теперь его серая бетонная крыша увенчалась зеленью благодаря пятилетней реконструкции стоимостью 100 миллионов долларов, включающей в себя отель на 134 номера, концертный зал на 2 тысячи мест и общественный сад для местных жителей, сообщает NY Post.

"Идея увеличения высоты здания за счет зелени заключалась в том, чтобы добавить что-то мирное и положительное в то, что осталось от нацистской диктатуры", – сказала Анита Энгельс из местной ассоциации района Хиллдегарден.

В 1942 году нацисты построили бункер Санкт-Паули, как часть серии массивных "зенитных башен", служивших укрытием во время воздушных налетов, а также пропаганды гитлеровского правления в Германии. Два бункера времен Второй мировой были построены в Гамбурге, три – в Берлине и еще три – в Вене. Все они сохранились до сих пор, за исключением одного из берлинских сооружений, которое было снесено из-за угрозы безопасности.

После войны Бункер Санкт-Паули использовался как приют для бездомных в Гамбурге, а в 1950-х годах был преобразован в офисные помещения для телерадиоцентра и рекламных компаний. Нижние этажи со временем стали местом выступлений музыкантов и даже начали выполнять функцию ночных клубов, а в других секциях разместились радиостанция и даже скалолазный спортзал.

В 2019 году город Гамбург и частные инвесторы приступили к проекту реконструкции, чтобы полностью превратить бункер – в рамках нового "процесса денацификации", как указано на сайте объекта. Через пять лет после этого, новый отель официально открыл свои двери для посетителей.

Пока Германия и Австрия продолжают решать вопросы реконструкции нацистских построек для современного использования, Санкт-Паули будет напоминать о своем прошлом музейной выставкой, расположенной на первом этаже. В то время как продолжалась реконструкция, ассоциация района Хиллдегарден собирала показания людей, живших в бункере во время войны. Группа также разыскала записи тех, кто был вынужден строить бункер в течение всего 300 дней, и теперь их истории можно увидеть на выставке.

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