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Бесплатный кофе, коктейль и катание на лыжах. Европейская столица предложила туристам необычные бонусы

Карина Вишнякова
Места
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Бесплатный кофе, коктейль и катание на лыжах. Европейская столица предложила туристам необычные бонусы

В Копенгагене были введены финансовые бонусы для туристов. Столица Дании противостоит тенденциям других туристических горячих точек, которые борются с обузой слишком большого количества путешественников, пытаясь привлечь только хорошо воспитанных, социально и экологически сознательных иностранцев.

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В отличие от Барселоны, где местные жители забрызгали водой туристов из игрушечных пистолетов в знак протеста, датские власти отважились на ход конем, пишет The Guardian. Национальный туристический совет ввел программу поощрения толерантного к климату поведения. Теперь в городе будут вознаграждать тех, кто решит ездить на велосипеде, общественном транспорте или выполнять определенную работу, как садоводство или сбор мусора в гавани и в городских парках.

Бесплатный кофе, коктейль и катание на лыжах. Европейская столица предложила туристам необычные бонусы

Люди, пришедшие со своими многоразовыми кофейными чашками, могут рассчитывать на то, что получат бесплатный напиток в выбранных заведениях, а другие бонусы за хорошее поведение включают бесплатный коктейль в баре на крыше или дополнительное время, проведенное на городском искусственном горнолыжном комплексе.

Бесплатный кофе, коктейль и катание на лыжах. Европейская столица предложила туристам необычные бонусы

"Все наши действия влияют на окружающую среду, поэтому почему бы не принять сознательные решения, которые принесут пользу всем нам и получить за это вознаграждение?" – предлагают организаторы CopenPay. Миккель Аро-Хансен из официального туристического совета Wonderful Copenhagen выразил надежду, что эта идея станет источником вдохновения для других городов, стремящихся найти действенный способ создать более взаимовыгодные и менее тягостные отношения между туристами и местными жителями.

Бесплатный кофе, коктейль и катание на лыжах. Европейская столица предложила туристам необычные бонусы

Инициатива CopenPay, которая будет проходить до 11 августа, рассматривается властями как нечто вроде пилотного проекта, который можно будет повторить и расширить в случае успеха. В будущем это может предусматривать вознаграждение посетителей, добирающихся в Копенгаген поездом, а не самолетом.

Бесплатный кофе, коктейль и катание на лыжах. Европейская столица предложила туристам необычные бонусы

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Барселона присоединилась к войне Испании с туристами: мэр обещает выгнать AirBnb из города до 2029 года.

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