Бесплатный кофе, коктейль и катание на лыжах. Европейская столица предложила туристам необычные бонусы

В Копенгагене были введены финансовые бонусы для туристов. Столица Дании противостоит тенденциям других туристических горячих точек, которые борются с обузой слишком большого количества путешественников, пытаясь привлечь только хорошо воспитанных, социально и экологически сознательных иностранцев.

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В отличие от Барселоны, где местные жители забрызгали водой туристов из игрушечных пистолетов в знак протеста, датские власти отважились на ход конем, пишет The Guardian. Национальный туристический совет ввел программу поощрения толерантного к климату поведения. Теперь в городе будут вознаграждать тех, кто решит ездить на велосипеде, общественном транспорте или выполнять определенную работу, как садоводство или сбор мусора в гавани и в городских парках.

Люди, пришедшие со своими многоразовыми кофейными чашками, могут рассчитывать на то, что получат бесплатный напиток в выбранных заведениях, а другие бонусы за хорошее поведение включают бесплатный коктейль в баре на крыше или дополнительное время, проведенное на городском искусственном горнолыжном комплексе.

"Все наши действия влияют на окружающую среду, поэтому почему бы не принять сознательные решения, которые принесут пользу всем нам и получить за это вознаграждение?" – предлагают организаторы CopenPay. Миккель Аро-Хансен из официального туристического совета Wonderful Copenhagen выразил надежду, что эта идея станет источником вдохновения для других городов, стремящихся найти действенный способ создать более взаимовыгодные и менее тягостные отношения между туристами и местными жителями.

Инициатива CopenPay, которая будет проходить до 11 августа, рассматривается властями как нечто вроде пилотного проекта, который можно будет повторить и расширить в случае успеха. В будущем это может предусматривать вознаграждение посетителей, добирающихся в Копенгаген поездом, а не самолетом.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Барселона присоединилась к войне Испании с туристами: мэр обещает выгнать AirBnb из города до 2029 года.

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