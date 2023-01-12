В Анталье женщинам ниже 160 см запретили выходить на улицу из-за шторма: сеть взорвалась ироничными комментариями

В Анталии (Турция) второй день не утихает очень сильный шторм. Порывы ветра достигают 70 метров в секунду, а высота волн на пляжах подымается до 6-7 метров. В связи с этим губернатор запретил женщинам ниже 160 см выходить на улицу, чтобы их не сдуло.

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О соответствующем запрете властей сообщили в Twitter. Это спровоцировало появление десятков ироничных комментариев.

"Предупреждение от губернатора: В Анталии девушкам до 1,60 запретили выходить на улицу из-за опасности улететь", – передали в соцсетях.

Под постом собрались уморительные комментарии. В частности, местные жители с юмором интересуются, почему никто не позаботился о безопасности низкорослых мужчин.

"Спасибо большое за вашу заботу, я очень боялась, что улечу", "Почему только женщины? Это сексизм!", "Мужчины, которых я вижу в Анталии, ростом 155 см могут не вернуться домой этим вечером, поскольку улетят", – пишут юзеры.

Впрочем, некоторые интернет-пользователи пришли к выводу, что пост – это розыгрыш, и никакого официального запрета от властей на эту тему не было.

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