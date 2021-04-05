Украинские звезды отгуляли незабываемые весенние каникулы в роскошном Rixos Premium Magawish Suites & Villas 5*: как это было. Фото

Украинские звезды отгуляли весенние каникулы в Хургаде. Для отдыха знаменитости выбрали лучший пятизвездочный отель курорта Rixos Premium Magawish Suites & Villas, который открылся буквально в марте.

Новейший отель премиум-класса с радостью принял легендарную украинскую певицу Ирину Билык, ведущую Лесю Никитюк, судью популярного шоу "МастерШеф" Эктора Хименеса-Браво, которые по достоинству оценили все преимущества Rixos Premium Magawish Suites & Villas 5*.

Подобрать тур в этот люксовый отель поможет один из самых надежных туроператоров Украины Tez Tour.

Шикарным сюрпризом для гостей к официальному открытию отеля стали выступления Monatik, а затем и MARUV, которые зажгли на сцене Rixos Premium Magawish Suites & Villas. Дмитрий Монатик поблагодарил зрителей за горячий прием, отметив, что это выступление было для их команды долгожданным, учитывая ситуацию в мире.

Monatik в Rixos Premium Magawish Suites & Villas 5* Юрий Бондарев

Monatik в Rixos Premium Magawish Suites & Villas 5* Юрий Бондарев

Monatik в Rixos Premium Magawish Suites & Villas 5* Юрий Бондарев

MARUV в Rixos Premium Magawish Suites & Villas 5* Юрий Бондарев

MARUV в Rixos Premium Magawish Suites & Villas 5* Юрий Бондарев

MARUV в Rixos Premium Magawish Suites & Villas 5* Юрий Бондарев

Ирина Билык провела неделю в отеле и осталась довольна сервисом и уровнем обслуживания.

"Я практически год искала возможность сделать небольшой перерыв для того, чтобы съездить на отдых, поменять картинку, как говорят, и приготовиться морально к предстоящим концертам. Очень понравилось сесть в комфортабельный самолет и прилететь на отдых в Египет. Хургада – это одно из моих любимейших мест, потому что в самом городе у меня есть приятные знакомые, с которыми очень интересно провести время", – рассказала примадонна украинской музыкальной индустрии.

Ирина Билык в Rixos Premium Magawish Suites & Villas

"Но большую часть времени я, конечно, провела на пляже. Посещала рестораны A La Carte в моем любимом отеле Rixos. Здесь всегда мне уделяют внимания не меньше, чем в Украине. Я себя в шутку называю "Ирина Джексон", потому что все желания сразу же замечаются и исполняются. Это касается отдыха, еды и любых развлечений на территории отеля. Также мне понравился очень любезный персонал. Было приятно просыпаться утром и сразу же видеть внимание со стороны сотрудников отеля", – отметила Билык.

Ирина Билык в Rixos Premium Magawish Suites & Villas Юрий Бондарев

По достоинству певица оценила и кухню Rixos Premium Magawish Suites & Villas.

"В некоторых ресторанах была не по одному и не по два раза. С шеф-поваром я с удовольствием сфотографировалась на память. Хочу пожелать всем здоровья и, конечно, если есть возможность, с любимым человеком или со всей семьей, родителями, детьми приехать и отдохнуть в Rixos Premium Magawish Suites & Villas. Вы не пожалеете, ведь прекрасная погода только начинается!" – подытожила Ирина Билык.

Ирина Билык в Rixos Premium Magawish Suites & Villas

Ведущая Леся Никитюк насладилась шикарным пляжем Rixos Premium Magawish Suites & Villas с мягким песком и кристально чистой водой. Звезда назвала отель прекрасным местом для медового месяца.

Леся Никитюк в Rixos Premium Magawish Suites & Villas Роман Горбун

Леся Никитюк в Rixos Premium Magawish Suites & Villas Роман Горбун

О незабываемом отдыхе в отеле рассказал и Эктор Хименес-Браво.

"Этот отпуск оказался настолько непредсказуемым, полным сюрпризов и просто незабываемым благодаря Rixos Premium Magawish Suites & Villas. Каждый день наполнен яркими впечатлениями. Верхом по воде я еще не ездил. Чувствую себя героем фильма или рекламы", – поделился известный шеф-повар и ведущий.

Эктор Хименес-Браво в Rixos Premium Magawish Suites & Villas Юрий Бондарев

Эктор Хименес-Браво в Rixos Premium Magawish Suites & Villas Юрий Бондарев

Эктор Хименес-Браво в Rixos Premium Magawish Suites & Villas Юрий Бондарев

Он оценил и высокую кухню отеля, которая непременно порадует и удовлетворит каждого гурмана, а также рассказал о знакомстве с шеф-поваром Rixos Premium Magawish Suites & Villas Сержаном.

Эктор Хименес-Браво в Rixos Premium Magawish Suites & Villas Юрий Бондарев

"Сержан – шеф сети Rixos в Египте и нового Rixos Premium Magawish Suites & Villas. Абсолютно каждое его блюдо очень вкусное, потому что все, что он готовит, – делает с душой. Я вдохновляюсь им и как профессионалом, и как чрезвычайно добрым человеком. Обожаю путешествия за такие приятные знакомства. Уверен, что мы еще встретимся, а может даже и поработаем!" – подытожил Эктор.

Руководитель направления "Египет" в Tez Tour Украина Иванна Чучман в свою очередь рассказала о целях проведения пресс-тура в Rixos Premium Magawish Suites & Villas.

"Для нас было очень важно первыми организовать пресс-тур с лучшими изданиями и телеканалами Украины, чтобы как можно больше туристов смогли увидеть своими глазами основное событие марта в Хургаде – открытие Rixos Premium Magawish Suites & Villas. Мы непременно должны были присутствовать на официальном открытии первого отеля сети Rixos именно в Хургаде, где находится первый офис Tez Tour Egypt", – отметила она.

Устроить незабываемые каникулы украинским звездам удалось благодаря тому, что Tez Tour уже на протяжении 25 лет известен на туристическом рынке как лидирующий оператор по обслуживанию вип-туристов.

"Туроператор Tez Tour является одним из ведущих в Египте и имеет заслуженную репутацию одной из самых высокотехнологичных компаний на туристическом рынке, ведь гарантирует наилучшее качество обслуживания клиентов", – подытожила Иванна Чучман.