Туристов Канарских островов предупредили о 'шокирующей афере', которая может 'съесть' весь бюджет отпуска

Шотландец Кевин, проживающий на Тенерифе на Канарских островах, предупредил туристов о распространенной мошеннической схеме, которую используют отели и ночные клубы в пакете all inclusive. Из-за неосведомленности немало молодежи, которая ищет приключений, попадает на крючок и тратит более 90 евро на ветер за несколько необдуманных действий.

Кевин в YouTube опубликовал видео, где подробнее рассказал о сделке, которая выглядела "слишком хорошо, чтобы быть правдой", хотя он и сам попадал в эту схему. Мошенники предлагают пакет all inclusive с более дешевыми 4–5 напитками. Они обещают "сэкономить целое состояние", а в итоге заставляют тратить больше.

"Раньше они говорили, что нужно примерно 20 евро (825 грн), чтобы попасть в ночной клуб. Сейчас они скажут вам, что это около 90 евро (3700 грн) или что-нибудь смешное для пакета all inclusive и скажут: "Слушайте, вы хотите пойти в этот ночной клуб позже? Я могу продать вам пакет, где вы можете получить четыре или пять напитков примерно за 30 или 40 евро [1230–1650 грн]", – рассказал он.

Одно из условий этой схемы – обязательное прибытие в ночной клуб в 9-10 вечера, когда там почти нет посетителей, кроме тех, кто "клюнул" на эту схему. Мошенники утверждают, что помогут сэкономить половину стоимости all inclusive, однако местные сообщают, что цену прежде всего чрезвычайно завысили.

Что интересно, после полуночи большинство ночных клубов будет предлагать бесплатный вход, благодаря чему можно хорошо сэкономить и не тратить средства "на ветер".

"Если вы молодой человек, и вы прибываете на Плайя-дель-Инглес, и кто-то пытается продать вам абонемент в ночной клуб, имейте в виду, что в большинстве случаев вы можете посещать их бесплатно в любое удобное для вас время", – объяснил Кевин.

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