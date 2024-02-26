Названы три лучших пляжа мира: все они находятся в Европе

Сервис для путешественников Tripadvisor опубликовал подборку из трех европейских пляжей, ставших фаворитами среди туристов. Лучшим местом отдыха под солнцем признано Прайя-да-Фалессия в Португалии.

Серебро топа получил итальянский пляж Спьяджа деи Конильи на острове Лампедуза, а бронзу – пляж Ла Конча в Сан-Себастьяне в Испании. Об этом сообщает EuroNews.

Прайя-до-Фалессия, Португалия

Прайя-да-Фалессия, расположенный в самом сердце региона Алгарве, очаровывает посетителей своей живописной смесью белых песков и драматических оранжевых скал, поцелованных Атлантическим океаном.

Что отличает Прайя-да-Фалессия от других, так это его девственная береговая линия. Природный парк, примыкающий к пляжу, охраняет его безупречное состояние, предлагая заповедник для местной флоры и фауны.

Если вы ищете недорогие варианты, квартиры для отдыха, аренда на время отпуска и гостевые дома доступны в соседних городах Албуфейра и Виламура, где вы также найдете много баров и ресторанов. Для любителей солнца летние месяцы с июня по сентябрь имеют лучшую погоду и идеальные условия для купания и водных видов спорта. Однако вы также можете насладиться пляжем и меньшим количеством людей весной (с апреля по май) и осенью (с октября по ноябрь).

Спьяджа-деи-Конильи, Италия

Итальянский Спьяджа-деи-Конильи известен возможностью наблюдать за морскими черепахами и дайвингом. До пляжа на острове Лампедуза можно добраться только на лодке или пешком по короткой тропе от главной дороги.

Хотя его немного сложно найти, усилия стоят того, поскольку здесь чистая вода и песок. Поэтому природный заповедник часто сравнивают с пляжем в Карибском море. Для размещения путешественники могут выбирать из разных отелей, гостевых домов и арендуемых мест для отдыха вблизи пляжа.

Ла Конча, Испания

Третий в списке лучших пляжей Tripadvisor Ла-Конча в Сан-Себастьяне является одним из самых известных городских пляжей Европы, который прославился своей природной красотой и яркой атмосферой. Пляж, расположенный вдоль живописного залива Ла Конча, имеет белый песок, бирюзовую воду и длинную набережную, что делает его популярным местом для местных жителей и туристов.

Ла Конча хорошо оборудован и имеет все удобства, включая туалеты, душевые, шкафчики и классические голубовато-белые зонтики. Несколько отелей находятся в нескольких минутах ходьбы от пляжа.

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