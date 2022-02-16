Топ-7 мест Украины, куда можно поехать зимой

Зима – прекрасное время для путешествий. Позавтракать с видом на горы или море, попробовать себя в петриковской росписи и прогуляться среди сказочных пейзажей – все это можно сделать, не выезжая за границу. OBOZREVATEL подобрал 7 мест для зимнего отпуска в Украине.

Курортный комплекс с теплыми источниками расположен в селе Косонь Закарпатской области. Он предлагает не только оздоровительные процедуры, но и необычные достопримечательности. Так рядом с природными термическими "джакузи" установлены огромные бутылка вина, пивная кружка и кофейная чашка, из которых на вас льется теплая вода. А еще здесь есть кран, который словно повис в воздухе. Поэтому отпуск в Косино – это не только полезно, но и интересно.

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Рядом с Трускавцом находится молодой горнолыжный курорт, который уже сейчас пользуется популярностью среди украинцев. Здесь обустроены трассы европейского уровня, есть много гостиничных комплексов, кафе и ресторанов. В городке можно не только покататься и поучиться в горнолыжной школе, но и попробовать национальную кухню с вкусными блюдами и необычными напитками.

Небольшой поселок Днепропетровской области известен далеко за пределами Украины. Именно здесь на свет появилась известная Петриковская живопись, сохраняющая уникальный местный колорит и давние традиции росписи. Посмотреть на произведения искусства, созданные в этом стиле, можно в музеях и на выставках Петриковки. Кроме этого здесь проводят многочисленные мастер-классы и учат даже новичков рисовать невероятные картины.

Зимой областной центр превращается в настоящий сказочный город. Каждая улочка сверкает сотнями фонариков, проходят концерты и разные шоу. Красивее всего в это время в сквере Героев, где украшают почти все – даже деревья и кусты. Также очень атмосферно на Екатеринославском бульваре и самой длинной в Европе набережной.

Попить полезной воды и отдохнуть в здравницах Миргорода можно в любое время. Но зимой здесь невероятно хорошо. Курортные комплексы обильно украшают гирляндами, устанавливают высокие елки или вешают игрушки на живые деревья. А рядом с городом в Опишне проводят мастер-классы по изготовлению керамических изделий. Поэтому можно разнообразить свой отдых и попробовать что-нибудь новое и интересное.

Небольшой город возле Киева славится своими парками и скверами. Зимой местные пейзажи особенно поражают людей. Так, в огромном дендропарке "Александрия" все становится словно сказочным. Китайский городок, высокие деревья и узкие тропинки выглядят невероятно под толстым слоем снега.

Древний город на Львовщине зимой окутывается какой-то магической атмосферой. Старинные достопримечательности выглядят совсем по-другому на фоне украшенного Дрогобыча. Здесь проходят небольшие фестивали и ярмарки. А днем можно прогуляться по улицам самостоятельно или отправиться на одну из десятков экскурсий.

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