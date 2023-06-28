Топ-5 городов США, которые стоит посетить хотя бы раз в жизни
Америка – страна-мечта для многих туристов. Она привлекает бесчисленным количеством природных чудес, интересной историей и поразительными мегаполисами.
Путешествуя от восточного побережья к западному, вы сможете открыть секреты Нью-Йорка, понежиться на пляжах Майами, посетить Родео в Хьюстоне, сорвать джек-пот в Лас-Вегасе и прогуляться по Аллее Славы в Лос-Анджелесе.
Город, который никогда не спит
Нью-Йорк является одним из самых больших мегаполисов в мире, а также культурным и экономическим центром США. Каждый год сюда приезжают около 50 миллионов туристов!
Рекомендуем начать свое путешествие с прогулки по Манхэттену. Погрузитесь в суетливую атмосферу Times Square, с ее яркими рекламами или посетите Центральный парк – оазис природы среди бетонных джунглей. Обязательно посетите символ американских ценностей – Статую Свободы на острове Либерти.
На улицах Бруклина вы найдете художественные галереи и уютные кафе, а настоящим гастрономическим раем считают район Квинс. Завершите свое приключение на крыше небоскреба Empire State Building и насладитесь невероятной панорамой Большого Яблока.
Что посмотреть?
- Хай-Лайн;
- Музей Метрополитан;
- Бруклинский мост;
- Музей Клойстерс;
- Бродвейский театр;
- Музей памяти 9/11;
- Кони-айленд;
- Уолл-стрит.
Край солнечных пляжей
Майами – райский уголок во Флориде, излюбленное место для отпуска всемирно известных звезд и миллионеров.
Отдых на роскошных белых пляжах Атлантического побережья – это то, с чего стоит начать путешествие. Место очень популярно среди любителей серфинга или кайтбординга, поэтому у вас есть все шансы найти себе новое хобби.
Если вы хотите культурно обогатиться, отправляйтесь в Art Deco Historic District и исследуйте непревзойденные сооружения в стиле арт-деко.
Не забудьте отведать настоящую кубинскую кухню в местных ресторанах. Обязательно посетите знаменитый квартал Little Havana – must see для желающих узнать традиции Латинской Америки. Здесь вы сможете насладиться аутентичной атмосферой, яркой музыкой и национальными танцами.
Что посмотреть?
- Остров Джунглей;
- Рынок Бейсайд;
- Имение Диринга;
- Национальный парк Эверглейдс;
- нудистский пляж Холовер;
- Башня Свободы;
- Музей науки Майами.
Рай для ковбоев
Хьюстон – самый большой город в штате Техас, славится знаменитым на весь мир фестивалем Родео. Ежегодно сюда съезжаются более 2 миллионов туристов, чтобы посмотреть экстремальную гонку на быках.
Если опасные виды спорта вас не интересуют, советуем отправиться на экскурсию в Space Center Houston, где вы узнаете много интересного о космической программе США, посетите музейные выставки и увидите настоящий космический корабль.
Исследуйте центр города: начните с Downtown Aquarium – развлекательного центра, где каждый найдет себе занятие по душе. Вечером советуем отправиться в театральный район, где вы получите невероятные впечатления от Гранд Оперы.
Завершите путешествие походом в местный ресторан и отведайте знаменитые мексиканские деликатесы.
Что посмотреть?
- Музей современного искусства;
- часовня Ротко;
- Герман-Парк;
- город Галвестон на Мексиканском заливе;
- парк Buffalo Bayou.
Город азарта и развлечений
Лас-Вегас очарует вас яркими огнями и неоновыми фонтанами, а ваш визит станет нескончаемой вечеринкой.
Здесь вы сможете испытать свою удачу в казино, где предлагают самые разные развлечения: от рулетки и покера до игровых автоматов. Только не забудьте остановиться вовремя.
Рекомендуем прогуляться по популярной улице Стрип, где сосредоточены самые большие и известные отели. Невероятные световые шоу и грандиозные постройки не оставят равнодушными никого.
Также в Лас-Вегасе звезды мирового масштаба часто устраивают феерические концерты, посетив которые вы получите незабываемые эмоции.
Что посмотреть?
- Фонтаны Белладжио;
- копия Эйфелевой башни;
- Красный каньон;
- музей Мафии;
- башня гостиницы "Стратосфера";
- аквариум "Риф Акулы".
Город Ангелов
Если вы мечтаете попасть в сердце киноиндустрии и увидеть, как снимаются самые крутые голливудские фильмы – Лос-Анджелес ждет вас!
Начните свое путешествие с Голливудского бульвара, где вы найдете известные каждому звезды Аллеи Славы. Район Беверли-Хиллз с роскошными виллами знаменитостей удивит вас фешенебельностью. Не забудьте сделать фото на фоне известного знака HOLLYWOOD.
Прогуляйтесь по набережной Венис Бич, где выступают уличные исполнители и насладитесь атмосферой свободы и творчества. Также стоит посетить Санта-Монику, где вас ждут прекрасные пляжи, луна-парк и фантастические закаты.
Что посмотреть?
- Киностудия Universal;
- парк развлечений Диснейленд;
- амфитеатр Голливуд-Боул;
- театр Dolby;
- арена Staples Center;
- аллея Universal;
- музей Грэмми.
Независимо от того, какой город вы выберете, у вас останутся незабываемые воспоминания от путешествия и желание изучить еще больше уголков Америки.
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