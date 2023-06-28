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Топ-5 городов США, которые стоит посетить хотя бы раз в жизни

Альбина Панченко
Места
4 минуты
87
Топ-5 городов США, которые стоит посетить хотя бы раз в жизни

Америка – страна-мечта для многих туристов. Она привлекает бесчисленным количеством природных чудес, интересной историей и поразительными мегаполисами.

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Путешествуя от восточного побережья к западному, вы сможете открыть секреты Нью-Йорка, понежиться на пляжах Майами, посетить Родео в Хьюстоне, сорвать джек-пот в Лас-Вегасе и прогуляться по Аллее Славы в Лос-Анджелесе.

Город, который никогда не спит

Нью-Йорк является одним из самых больших мегаполисов в мире, а также культурным и экономическим центром США. Каждый год сюда приезжают около 50 миллионов туристов!

Рекомендуем начать свое путешествие с прогулки по Манхэттену. Погрузитесь в суетливую атмосферу Times Square, с ее яркими рекламами или посетите Центральный парк – оазис природы среди бетонных джунглей. Обязательно посетите символ американских ценностей – Статую Свободы на острове Либерти.

На улицах Бруклина вы найдете художественные галереи и уютные кафе, а настоящим гастрономическим раем считают район Квинс. Завершите свое приключение на крыше небоскреба Empire State Building и насладитесь невероятной панорамой Большого Яблока.

Что посмотреть?

  • Хай-Лайн;
  • Музей Метрополитан;
  • Бруклинский мост;
  • Музей Клойстерс;
  • Бродвейский театр;
  • Музей памяти 9/11;
  • Кони-айленд;
  • Уолл-стрит.
Топ-5 городов США, которые стоит посетить хотя бы раз в жизни

Край солнечных пляжей

Майами – райский уголок во Флориде, излюбленное место для отпуска всемирно известных звезд и миллионеров.

Отдых на роскошных белых пляжах Атлантического побережья – это то, с чего стоит начать путешествие. Место очень популярно среди любителей серфинга или кайтбординга, поэтому у вас есть все шансы найти себе новое хобби.

Если вы хотите культурно обогатиться, отправляйтесь в Art Deco Historic District и исследуйте непревзойденные сооружения в стиле арт-деко.

Не забудьте отведать настоящую кубинскую кухню в местных ресторанах. Обязательно посетите знаменитый квартал Little Havana – must see для желающих узнать традиции Латинской Америки. Здесь вы сможете насладиться аутентичной атмосферой, яркой музыкой и национальными танцами.

Что посмотреть?

  • Остров Джунглей;
  • Рынок Бейсайд;
  • Имение Диринга;
  • Национальный парк Эверглейдс;
  • нудистский пляж Холовер;
  • Башня Свободы;
  • Музей науки Майами.
Топ-5 городов США, которые стоит посетить хотя бы раз в жизни

Рай для ковбоев

Хьюстон – самый большой город в штате Техас, славится знаменитым на весь мир фестивалем Родео. Ежегодно сюда съезжаются более 2 миллионов туристов, чтобы посмотреть экстремальную гонку на быках.

Если опасные виды спорта вас не интересуют, советуем отправиться на экскурсию в Space Center Houston, где вы узнаете много интересного о космической программе США, посетите музейные выставки и увидите настоящий космический корабль.

Исследуйте центр города: начните с Downtown Aquarium – развлекательного центра, где каждый найдет себе занятие по душе. Вечером советуем отправиться в театральный район, где вы получите невероятные впечатления от Гранд Оперы.

Завершите путешествие походом в местный ресторан и отведайте знаменитые мексиканские деликатесы.

Что посмотреть?

  • Музей современного искусства;
  • часовня Ротко;
  • Герман-Парк;
  • город Галвестон на Мексиканском заливе;
  • парк Buffalo Bayou.
Топ-5 городов США, которые стоит посетить хотя бы раз в жизни

Город азарта и развлечений

Лас-Вегас очарует вас яркими огнями и неоновыми фонтанами, а ваш визит станет нескончаемой вечеринкой.

Здесь вы сможете испытать свою удачу в казино, где предлагают самые разные развлечения: от рулетки и покера до игровых автоматов. Только не забудьте остановиться вовремя.

Рекомендуем прогуляться по популярной улице Стрип, где сосредоточены самые большие и известные отели. Невероятные световые шоу и грандиозные постройки не оставят равнодушными никого.

Также в Лас-Вегасе звезды мирового масштаба часто устраивают феерические концерты, посетив которые вы получите незабываемые эмоции.

Что посмотреть?

  • Фонтаны Белладжио;
  • копия Эйфелевой башни;
  • Красный каньон;
  • музей Мафии;
  • башня гостиницы "Стратосфера";
  • аквариум "Риф Акулы".
Топ-5 городов США, которые стоит посетить хотя бы раз в жизни

Город Ангелов

Если вы мечтаете попасть в сердце киноиндустрии и увидеть, как снимаются самые крутые голливудские фильмы – Лос-Анджелес ждет вас!

Начните свое путешествие с Голливудского бульвара, где вы найдете известные каждому звезды Аллеи Славы. Район Беверли-Хиллз с роскошными виллами знаменитостей удивит вас фешенебельностью. Не забудьте сделать фото на фоне известного знака HOLLYWOOD.

Прогуляйтесь по набережной Венис Бич, где выступают уличные исполнители и насладитесь атмосферой свободы и творчества. Также стоит посетить Санта-Монику, где вас ждут прекрасные пляжи, луна-парк и фантастические закаты.

Что посмотреть?

  • Киностудия Universal;
  • парк развлечений Диснейленд;
  • амфитеатр Голливуд-Боул;
  • театр Dolby;
  • арена Staples Center;
  • аллея Universal;
  • музей Грэмми.
Топ-5 городов США, которые стоит посетить хотя бы раз в жизни

Независимо от того, какой город вы выберете, у вас останутся незабываемые воспоминания от путешествия и желание изучить еще больше уголков Америки.

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