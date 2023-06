Топ-5 городов США, которые стоит посетить хотя бы раз в жизни

Америка – страна-мечта для многих туристов. Она привлекает бесчисленным количеством природных чудес, интересной историей и поразительными мегаполисами.

Путешествуя от восточного побережья к западному, вы сможете открыть секреты Нью-Йорка, понежиться на пляжах Майами, посетить Родео в Хьюстоне, сорвать джек-пот в Лас-Вегасе и прогуляться по Аллее Славы в Лос-Анджелесе.

Город, который никогда не спит

Нью-Йорк является одним из самых больших мегаполисов в мире, а также культурным и экономическим центром США. Каждый год сюда приезжают около 50 миллионов туристов!

Рекомендуем начать свое путешествие с прогулки по Манхэттену. Погрузитесь в суетливую атмосферу Times Square, с ее яркими рекламами или посетите Центральный парк – оазис природы среди бетонных джунглей. Обязательно посетите символ американских ценностей – Статую Свободы на острове Либерти.

На улицах Бруклина вы найдете художественные галереи и уютные кафе, а настоящим гастрономическим раем считают район Квинс. Завершите свое приключение на крыше небоскреба Empire State Building и насладитесь невероятной панорамой Большого Яблока.

Что посмотреть?

Хай-Лайн;

Музей Метрополитан;

Бруклинский мост;

Музей Клойстерс;

Бродвейский театр;

Музей памяти 9/11;

Кони-айленд;

Уолл-стрит.

Край солнечных пляжей

Майами – райский уголок во Флориде, излюбленное место для отпуска всемирно известных звезд и миллионеров.

Отдых на роскошных белых пляжах Атлантического побережья – это то, с чего стоит начать путешествие. Место очень популярно среди любителей серфинга или кайтбординга, поэтому у вас есть все шансы найти себе новое хобби.

Если вы хотите культурно обогатиться, отправляйтесь в Art Deco Historic District и исследуйте непревзойденные сооружения в стиле арт-деко.

Не забудьте отведать настоящую кубинскую кухню в местных ресторанах. Обязательно посетите знаменитый квартал Little Havana – must see для желающих узнать традиции Латинской Америки. Здесь вы сможете насладиться аутентичной атмосферой, яркой музыкой и национальными танцами.

Что посмотреть?

Остров Джунглей;

Рынок Бейсайд;

Имение Диринга;

Национальный парк Эверглейдс;

нудистский пляж Холовер;

Башня Свободы;

Музей науки Майами.

Рай для ковбоев

Хьюстон – самый большой город в штате Техас, славится знаменитым на весь мир фестивалем Родео. Ежегодно сюда съезжаются более 2 миллионов туристов, чтобы посмотреть экстремальную гонку на быках.

Если опасные виды спорта вас не интересуют, советуем отправиться на экскурсию в Space Center Houston, где вы узнаете много интересного о космической программе США, посетите музейные выставки и увидите настоящий космический корабль.

Исследуйте центр города: начните с Downtown Aquarium – развлекательного центра, где каждый найдет себе занятие по душе. Вечером советуем отправиться в театральный район, где вы получите невероятные впечатления от Гранд Оперы.

Завершите путешествие походом в местный ресторан и отведайте знаменитые мексиканские деликатесы.

Что посмотреть?

Музей современного искусства;

часовня Ротко;

Герман-Парк;

город Галвестон на Мексиканском заливе;

парк Buffalo Bayou.

Город азарта и развлечений

Лас-Вегас очарует вас яркими огнями и неоновыми фонтанами, а ваш визит станет нескончаемой вечеринкой.

Здесь вы сможете испытать свою удачу в казино, где предлагают самые разные развлечения: от рулетки и покера до игровых автоматов. Только не забудьте остановиться вовремя.

Рекомендуем прогуляться по популярной улице Стрип, где сосредоточены самые большие и известные отели. Невероятные световые шоу и грандиозные постройки не оставят равнодушными никого.

Также в Лас-Вегасе звезды мирового масштаба часто устраивают феерические концерты, посетив которые вы получите незабываемые эмоции.

Что посмотреть?

Фонтаны Белладжио;

копия Эйфелевой башни;

Красный каньон;

музей Мафии;

башня гостиницы "Стратосфера";

аквариум "Риф Акулы".

Город Ангелов

Если вы мечтаете попасть в сердце киноиндустрии и увидеть, как снимаются самые крутые голливудские фильмы – Лос-Анджелес ждет вас!

Начните свое путешествие с Голливудского бульвара, где вы найдете известные каждому звезды Аллеи Славы. Район Беверли-Хиллз с роскошными виллами знаменитостей удивит вас фешенебельностью. Не забудьте сделать фото на фоне известного знака HOLLYWOOD.

Прогуляйтесь по набережной Венис Бич, где выступают уличные исполнители и насладитесь атмосферой свободы и творчества. Также стоит посетить Санта-Монику, где вас ждут прекрасные пляжи, луна-парк и фантастические закаты.

Что посмотреть?

Киностудия Universal;

парк развлечений Диснейленд;

амфитеатр Голливуд-Боул;

театр Dolby;

арена Staples Center;

аллея Universal;

музей Грэмми.

Независимо от того, какой город вы выберете, у вас останутся незабываемые воспоминания от путешествия и желание изучить еще больше уголков Америки.

