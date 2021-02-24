10 лучших пляжей мира 2021 года: рейтинг от Tripаdvisor

Важнейшая составляющая любого летнего отпуска – пляж. Выбор конкретного побережья для отдыха становится сложной задачей.Чтобы ее упростить, туристический портал Tripаdvisor опубликовал список 25 самых красивых пляжей мира в 2021 году.

Поклонники дикой природы, путешественники и просто любители нежиться под солнцем найдут свой пляж в любом уголке мира. OBOZREVATEL выделил Топ-10 самых лучших пляжей планеты.

10 место: Пляж Baía dos Golfinhos, штат Пернамбуку – Бразилия

Этот обширный регион состоит из нескольких штатов и отличается разнообразием ландшафтов: от скал до ровных долин. Побережье сохраняет одну особенность – непревзойденную красоту пляжей. Почти пустой остров – идеальное место для отдыха вдвоем.

9 место: Пляж Каанапали, остров Мауи, Гавайи – США

Каанапали – самый длинный пляж острова Мауи на Гавайях. Ровный берег и мелководье прекрасно подойдут для детей, а гостиницы прямо на береговой линии имеют прекрасную инфраструктуру и вид на океан. В некоторые дни здесь можно наблюдать сильные волны, но обычно океан спокойный.

8 место: пляж Spiaggia dei conigli, остров Лампедуза – Италия

Туристы утверждают, что здесь самое прозрачное море в мире. Пляж является заповедником, а его экосистема охраняется природоохранными организациями. Славу среди иностранцев остров получил благодаря разнообразной морской флоре, белому бархатному песку и потрясающему виду на горы.

7 место: Игл-Бич, Аруба – Нидерланды

Остров Аруба имеет необычную тысячелетнюю историю и культуру. Идеальный пляж, где соединились белый песок и лазурная вода. Игл-Бич расположен в западной части острова, а в нескольких сотнях метров от берега есть утонувший корабль. Сейчас это памятник архитектуры для тех, кто любит изучать подводный мир.

6 место: Бирюзовый залив, Эксмут – Австралия

Бирюзовый залив находится недалеко от города Эксмут. Эта часть побережья имеет чрезвычайно красивый коралловый риф, поэтому его называют лучшим в мире для купания и подводного плавания. Морской парк охватывает большую территорию – почти 5 000 гектаров.

5 место: пляж Сент-Пит-Бич, Флорида – США

Блестящий белый песок, дельфины на берегу и восемь немалых островов делают Сент-Пит-Бич безумно красивым приморским городком. Он расположен на западном побережье и может похвастаться не только прекрасным видом на океан, но и известными художественными музеями.

4 место: пляж Грейс-Бей, Провиденсиалес – Теркс и Кайкос

В этом уголке есть как оживленные и приспособленные к жизни участки побережья, так и совершенно безлюдные места. Пляж любят посещать поклонники снорклинга и путешественники с детьми, так как океан здесь очень спокойный. Грейс-Бэй – идеальное место для пеших прогулок. В любой момент отдыхающие могут отправиться в ресторан или бар, ведь рядом с пляжем – большой выбор приятных мест для отдыха.

3 место: Байя-ду-Санчо, остров Фернанду-де-Норонья – Бразилия

Байя-ду-Санчо – лучший пляж в Бразилии. Обычно здесь мало туристов, а отдых напоминает картинки из дикого и затерянного мира. Круглый год, за исключением апреля, на острове оптимальная для пляжного отдыха температура.

2 место: пляж Санта-Мария, остров Кайо-Санта-Мария – Куба

Санта-Мария – сказочное место, которое находится на острове Кайо-Санта-Мария. Куба усеяна маленькими островками, а этот, кажется, лучший. Остров охватывает 11 километров живописных пляжей с белым песком и спокойными морскими волнами. Вы можете заняться дайвингом, поплавать в маске и окунуться в разнообразный коралловый мир Кубы.

1 место: пляж Уайтхейвен, остров Уитсандей – Австралия

Пляж Уайтхевен на острове Уитсандей – один из лучших в Австралии. Проблема отливов является проклятием всего побережья, но здесь они приводят к эффектному обнажению песчаного дна, которое красиво выглядит с высоты. Австралийские виды и бархатный песок делают отдых увлекательным. Поблизости есть городок Эрли-Бич с небольшим количеством уютных отелей по бюджетным ценам. Кроме того, остров славится множеством кемпингов вдоль берега, где каждый турист сможет заночевать.

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