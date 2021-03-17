10 отелей с самыми невероятными видами из окна. Фото

Один из важнейших составляющих критериев выбора отеля – вид из окна. Ведь, проснувшись утром, приятно видеть бескрайнее море и горные вершины в облаках.

Лучшие гостиничные комплексы мира славятся тем, что из номеров открываются прекрасные виды на всемирно известные достопримечательности и чудеса природы. OBOZREVATEL собрал отели, из окон которых открываются прекрасные виды.

Jade Mountain Resort, Сент-Лусия – Карибские острова

Из окон отеля Jade Mountain открывается панорама на горы с тропическим лесом и белоснежным пляжем Карибского моря. Стиль роскошных номеров подчеркивает красоту и величие тропического уголка, который является объектом наследия ЮНЕСКО. В номерах есть стеклянная стена, которая сливается с очаровательными видами моря и вулкана Питон.

Machu Picchu Sanctuary Lodge by Orient-Express – Мачу-Пикчу, Перу

Отель находится в нескольких шагах от цитадели древних инков. Он полностью показывает красоту местной природы. Плавая в джакузи, вы можете любоваться видом на Мачу-Пикчу и рядом с вами в радиусе многих километров не будет толп туристов и лишнего шума.

Shangri-La Hotel Paris – Париж, Франция

Из окон некоторых номеров парижского отеля Shangri-La открывается шикарный вид на Эйфелеву башню. Гостям особенно нравится любоваться ею по вечерам, когда включается подсветка и главная достопримечательность Франции вспыхивает разноцветными огнями.

Hilton Niagara Falls / Fallsview Hotel and Suites – Онтарио, Канада

Из окон Северной башни отеля Hilton вы сможете любоваться главным водопадом Америки. Ниагарский водопад предстает во всей красе перед посетителями отеля. Особенно невероятная панорама открывается с высоты 50 этажа.

Mykonos Grand Hotel & Resort – Миконос, Греция

Mykonos Grand Hotel & Resort находится на побережье Эгейского моря, возле пляжа Агиос Иоаннис, где был снят фильм "Ширли Валентайн". Созерцать на море можно часами, ведь картинка перед глазами, как будто из райского острова.

Capella Ixtapa – Истапа, Мексика

Мексиканский отель Capella Ixtapa расположен на склоне горы у побережья Тихого океана. Это место дарит возможность уединиться и окунуться в собственные мысли, ведь отель имеет выгодное расположение, где туристы находятся один на один с природой.

Mandarin Oriental – Сан-Франциско, США

Из номеров отеля Mandarin Oriental в Сан-Франциско открывается фантастический вид на мост "Золотые Ворота", здание Transamerica Pyramid и тихоокеанский залив. Здесь часто останавливаются мировые знаменитости, чтобы полюбоваться видом на мегаполис.

Salto-Chiko – Пантагония, Чили

Эко-отель Salto-Chiko открывает самые красивые виды на горы в мире. Путешественники со всего мира едут сюда, чтобы насладиться таинственными горами.

Grand Hotel Tremezzo на озере Комо, Италия

Grand Hotel в итальянской коммуне Тремеццо благотворно влияет на душевное здоровье: туристы, постоянно смотрят на спокойную гладь воды и таинственные горы. Отдыхающие возвращаются домой свежими и вдохновенными.

Atlante Star – Рим, Италия

Элегантный отель стоит в самом центре исторического Рима за 5 минут от Ватикана. Вблизи с гостиницей можно посетить многие музеи, а также Сикстинскую капеллу. Комфортные номера Atlante Star оформлены в классическом или современном дизайне.

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