Стало известно, куда украинцы чаще всего летали в 2021 году. Список самых популярных стран
Администрация аэропорта "Борисполь" составила рейтинг самых популярных стран, куда украинцы чаще всего летали в период с января по ноябрь в 2021 году. На первом месте оказалась Турция.
На втором и третьем месте идут Египет и Германия, пишет Mintrans. Список был сформирован на основе количества совершенных рейсов и числа пассажиров.
Отметим, что активнее всего граждане Украины летали в другие страны летом, а также в сентябре и октябре.
В ТОП-10 самых популярных стран:
Турция – 13 778 рейсов;
Египет – 8 175 рейсов;
Германия – 3 196 рейсов;
ОАЭ – 2 776 рейсов;
Польша – 2 613 рейсов;
Нидерланды – 1 877 рейсов;
Израиль – 1 807 рейсов;
Грузия – 1 740 рейсов;
Италия – 1 660 рейсов;
Греция – 1 463 рейса.
Кроме того, по Украине в этот период было совершено 11 205 рейсов из аэропорта "Борисполь".
Самый активный пассажиропоток фиксировался летом и первые два месяца осени. В июне – 938 574 человека, в июле – около 1,1 млн пассажиров, в августе – 1,2 млн, в сентябре – 1,1 млн, в октябре – около 1 млн.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, куда можно полететь отдохнуть на море зимой, когда Турция и Египет переполнены туристами, а Бали и в Доминиканской республике дорого.