Стало известно, куда украинцы чаще всего летали в 2021 году. Список самых популярных стран

Администрация аэропорта "Борисполь" составила рейтинг самых популярных стран, куда украинцы чаще всего летали в период с января по ноябрь в 2021 году. На первом месте оказалась Турция.

На втором и третьем месте идут Египет и Германия, пишет Mintrans. Список был сформирован на основе количества совершенных рейсов и числа пассажиров.

Отметим, что активнее всего граждане Украины летали в другие страны летом, а также в сентябре и октябре.

Видео дня

В ТОП-10 самых популярных стран:

Турция – 13 778 рейсов;

Египет – 8 175 рейсов;

Германия – 3 196 рейсов;

ОАЭ – 2 776 рейсов;

Польша – 2 613 рейсов;

Нидерланды – 1 877 рейсов;

Израиль – 1 807 рейсов;

Грузия – 1 740 рейсов;

Италия – 1 660 рейсов;

Греция – 1 463 рейса.

Кроме того, по Украине в этот период было совершено 11 205 рейсов из аэропорта "Борисполь".

Самый активный пассажиропоток фиксировался летом и первые два месяца осени. В июне – 938 574 человека, в июле – около 1,1 млн пассажиров, в августе – 1,2 млн, в сентябре – 1,1 млн, в октябре – около 1 млн.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, куда можно полететь отдохнуть на море зимой, когда Турция и Египет переполнены туристами, а Бали и в Доминиканской республике дорого.