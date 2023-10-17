Село Нагоро в Японии назвали одним из самых страшных мест в мире: там 'живет' 350 жутких кукол. Фото

Деревня Нагоро в Японии находится в горной долине на высоте 800 метров над уровнем моря. Из-за такого расположения многие местные жители давно уехали, однако их места не пустуют – их заняли куклы.

Об этом пишет издание Daily Star. Нагоро считается одним из самых страшных мест в мире: его население составляет около 30 человек и 350 чучел, произведенных в натуральную величину.

"Село, где умерших или давно уехавших жителей заменили куклы" звучит как съемочная площадка фильма ужасов, но на самом деле это реальное место, которое вы можете посетить. Куклы превышают количество живых обитателей более чем в 10 раз.

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Чучела не только выглядят как люди, но и имитируют занятия жителей села. "Местные" собираются на автобусных остановках, сидят под подъездами и работают в поле. Некоторые танцуют вместе на вечеринке, а рабочие носят каски и отдыхают во дворах домов.

Когда японка по имени Цукими Аяно переехала, в деревне все еще жило всего 30 человек, поэтому она решила заполнить пустое место куклами. Игрушки не были сшиты страшными намеренно, впрочем, они создают атмосферу "таинственной долины". Куклы, иначе известные как "какаши" или чучела на японском, помогают бороться с одиночеством (а не отгонять птиц).

Мастерица Цукими Аяно, известная как "Мать-страшил", автор удивительных работ. Цукими родилась в Нагоро, но переехала, в конце концов вернувшись в 2002 году. Приехав назад, она обнаружила, что большинство жителей покинули деревню в поисках лучшей судьбы.

Численность населения продолжала сокращаться, поскольку пожилые жители постепенно уходили из жизни. Поэтому она решила создать новых жителей собственноручно.

Некоторые из моделей также являются данью памяти умершим жителям. Каждую осень в Нагоро проходит Фестиваль чучел с фотоконкурсом – победитель получает собственную куклу, а также мастер-классы по изготовлению страшил.

Хотя "жители" села никогда не преследовали цель стать туристической достопримечательностью, теперь они видят, как многие иностранные гости ежегодно едут в долину, чтобы увидеть необычную картину.

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