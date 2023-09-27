Французский горнолыжный курорт закрылся навсегда: что случилось. Фото

Ля Самбуи, город возле Монблана во французских Альпах, где находится семейный горнолыжный курорт, решил демонтировать свои подъемники. Все из-за того, что глобальное потепление сократило лыжный сезон до нескольких недель, держать их открытыми больше невыгодно.

Об этом пишет CNN Travel. По словам мэра города Жака Далекса, ранее снег лежал с начала декабря по конец марта.

Прошлой зимой было только "четыре недели снега, и даже этого было мало", – добавил он. Это означало, что на трассе все быстрее проступают камни и скалы. Курорт может работать менее чем пять недель в январе и феврале, по словам Далекса, что может привести к годовому ущербу в размере около 500 тысяч евро. Только содержание подъемников стоит 80 тысяч евро в год.

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Ля Самбуи – небольшой курорт, всего лишь с тремя подъемниками и несколькими трассами, достигающими высоты 1850 метров. Но с целым рядом склонов, начиная от "черных" для опытных до "зеленых" для начинающих, и относительно дешевыми абонементами на подъемники, он был популярен среди семей, искавших более скромный отдых в Альпах, чем предлагали популярные высокогорные направления.

Британский веб-сайт On The Snow называет это местом идиллии, с исключительными панорамными видами и всем необходимым на курорте.

Этим летом, когда пришло время планирования зимнего сезона, городской совет Ля Самбуи принял решение закрыть курорт, которым он управлял с 2016 года. Хотя его горнолыжную инфраструктуру планируется демонтировать как можно скорее, есть надежда, что город все еще сможет привлекать туристов. Мэр сказал, что курорт сменит вектор и будет рекламировать себя как место для летнего туризма и отдыха на природе.

На сайте Ля Самбуи теперь размещено сообщение о том, что горнолыжный курорт "закрыт окончательно" 10 сентября согласно решению городского совета. "Благодарю вас всех за этот последний летний сезон 2023 года и за все прекрасные годы, проведенные с вами", - говорится в сообщении.

Ля Самбуи не единственный французский горнолыжный курорт, которому грозит закрытие. В прошлом году Сен-Фирмен, еще одно небольшое альпийское горнолыжное направление, решили убрать свой подъемник после того, как зимний сезон сокращался с месяцей на недели, и в этой ситуации обвиняют изменение климата.

Жак Далекс говорит, что "все зимние спортивные курорты во Франции страдают от глобального потепления", особенно находящиеся на средней высоте в горах от 1000 до 1500 метров.

Однако не все в его городе готовы сдаться без боя. В этом году ассоциация под названием "Все вместе за Ля Самбуи" (Tous Ensemble Pour La Sambuy) инициировала петицию, призывая оставить курорт открытым, приняв новую, более долговечную модель – главным образом, обеспечив работу кресельного подъемника, который будет летом доставлять туристов на гору.

Петиция набрала более 1900 подписей, и, по словам Кристиана Байи, президента ассоциации, группа принимает судебные меры, чтобы отменить решение городского совета. Он сказал, что закрытие "вредно" для города и территории, добавив, что горнолыжный курорт является "социальным элементом нашего маленького города населением в 7500 человек".

Мэр считает, что причина закрытия ясна. Он сказал, что глобальное потепление, очевидно, продолжается и последствия станут заметны даже быстрее, чем предполагали ученые. По его словам, горнолыжным курортам становится все труднее работать, многие вынуждены адаптироваться к новому климату.

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