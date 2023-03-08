Самые зеленые города мира, куда можно поехать весной

Весна – прекрасный период для путешествий по миру. На улице уже достаточно тепло, но еще не мучает жара. Так что можно свободно гулять и фотографировать гарні локации. Самые зеленые города мира, где особенно хорошо в эти дни – в подборке OBOZREVATEL.

Видео дня

Вена (Австрия)

Весной Вена открывается с новой стороны. Десятки парков и зеленых зон, раскинувшихся рядом с соборами, замками и королевскими дворцами, поражают своей красотой. Конечно же, начать путешествие следует с исторического центра. Но не забывайте и о роскошных поместьях, которые расположены на окраинах столицы.

Очень хорошо в это время рядом с собором Святого Стефана и резиденцией Хофбурга. Особое внимание достойны парки Ратхаус и Зигмунд Фрейд. А еще не забудьте прогуляться по аллеям Ботанического сада университета Вены, где высажены тысячи цветов и деревьев.

Мюнхен (Германия)

В этом немецком городе много интересных локаций. Но лучшая из них – это площадь Мариенплац, существующая с 1158 года. Здесь находятся главные исторические достопримечательности Мюнхена, такие как помещения Старой и Новой ратуши, а также колонна Девы Марии.

Особыми красками играет весной замок Блютенбург, окруженный глубоким озером. Интересно погулять рядом с дворцами Нимфенбург и Шлайсхайм. Оба имеют красивую территорию с большим количеством цветов, ровными газонами и местами для отдыха.

Берлин (Германия)

Когда, как ни весной, гулять по Берлину. Его можно считать галереей под открытым небом. Ведь кроме статуса одного из самых зеленых городов мира столица Германии считается еще и центром уличного искусства. Невероятные муралы здесь украшают многоэтажки, здания ресторанов и даже заборы. А вдоль центральной набережной простирается целый ряд StreetArt объектов.

Конечно, это не все достопримечательности Берлина. Среди популярнейших локаций – Бранденбургские ворота, Рейхстаг, Телебашня и замок Шарлоттенбург.

Мадрид (Испания)

Испанская столица не оставит равнодушным никого. Это интересный микс старинных достопримечательностей, современной архитектуры, необычных музеев и огромных парковых зон. Так что здесь можно найти занятия для людей с разнообразными интересами.

Обязательно нужно побывать весной на главной площади – Пласа Майор. Здесь расположена смотровая площадка, с которой открывается волшебный вид на Мадрид. Если у вас есть время, то стоит погулять по дворцу Эскориал с его удивительными садами и монастырем.

Сан-Паулу (Бразилия)

Один из самых больших и колоритных городов Бразилии сейчас пользуется значительно большей популярностью, чем столица страны. Здесь расположены десятки исторических достопримечательностей, а также интересные современные объекты. Среди последних проектов, прогремевших на весь мир – "изогнутое" здание "Копан", которое удивляет своей необычной формой.

Также здесь находятся известные церкви и соборы, интересные музеи и множество красивых парков. Последние заслуживают особого внимания, ведь все они обеспечивают полный комфорт для отдыхающих.

Ранее OBOZREVATEL писал о самых безопасных городах мира.