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Салон в Нью-Йорке отказался от "русского маникюра" после жалобы украинки. Ранее "русские губы" отменили в Бахрейне

Анна Кравчук
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Салон в Нью-Йорке отказался от 'русского маникюра' после жалобы украинки. Ранее 'русские губы' отменили в Бахрейне

В одном из салонов Нью-Йорка, США, до недавнего времени большой популярностью пользовалась услуга "русский маникюр". И таких названий за границей, как выяснилось, немало. В частности, косметологи могут предложить сделать вам "русские губы", а в кафе вы найдете медовик, который по непонятным причинам позиционируется как "русский торт". Украинцы возмущаются – и это хорошо, ведь возмущения провоцируют перемены.

Одной из первых на эту проблему обратила внимание украинская супермодель Алина Байкова. Она призвала соотечественников не молчать и в случае обнаружения среди услуг названия с приставкой "Russian" – жаловаться и требовать перемен. Подписчица модели, украинка по имени Анна, которая сейчас проживает в Омане, в своих соцсетях также подняла эту важную тему и рассказала о собственном опыте со всем "русским".

Сразу стоит начать с того, что на салон в Нью-Йорке жалобы действительно подействовали. Услугу "русский маникюр" переименовали в E-FILE MANICURE.

Байкова в своих InstaStories прокомментировала: "Вот как аполитичный бизнес показывает свою мораль! Это маленькое изменение имеет огромное влияние".

Салон в Нью-Йорке отказался от "русского маникюра" после жалобы украинки. Ранее "русские губы" отменили в Бахрейне

Также супермодель призвала: "Или ты работаешь в салоне, или как клиент – ты имеешь право предложить изменить название сервиса".

Салон в Нью-Йорке отказался от "русского маникюра" после жалобы украинки. Ранее "русские губы" отменили в Бахрейне

Между тем, Анна поделилась с OBOZ.UA, что ей очень срезонировала тема, которую подняла Байкова. Она и сама неоднократно наталкивалась на такие кейсы, когда услуги, блюда и т.д. имели в своем названии приставку "Russian".

"Еще куда ни шло, когда девушка работает по найму, но когда работают сами на себя, то вообще в голове не укладывается. А в Омане девушка с гордостью постила видео из российского паблика, где рассказывают, как классно делают "рашн герлс" маникюр, будучи украинкой".

В своих соцсетях Анна также поделилась новостью из американского салона, где все же удалось добиться смены названия услуги. Она метко прокомментировала: "Это же не просто о замене слова, это изменение восприятия и сознания миром о "могуществе и силе". Изменения начинаются с нас, маленькими шагами. Не жди, что кто-то сделает вместо тебя".

Украинка вспомнила подобный инцидент в Бахрейне, где она увидела "русский торт" и принципиально его не взяла. Кроме того, Анна указала официанту, что не будет заказывать десерт исключительно из-за названия. Тот ответил, что уже не впервые слышит жалобы от клиентов именно по этой причине, поэтому руководство заведения приняло решение поменять меню.

Салон в Нью-Йорке отказался от "русского маникюра" после жалобы украинки. Ранее "русские губы" отменили в Бахрейне

Между тем некоторые люди, работающие в сфере предоставления услуг, самостоятельно отказываются от "русских" названий из-за своей сознательной позиции. Так произошло с косметологом, также работающей в Бахрейне. Анна поделилась ее историей: "Это пост врача, кажется из Латвии (не знаю точно), работающей в Бахрейне косметологом. Еще в начале войны она также не захотела следовать этому всему рашн, ибо что? Верно, уколотые губы также называются рашн, с какого перепугу? Но мы же понимаем, откуда ноги растут. Кому-то доходит быстрее, кому-то дольше, главное, что доходит".

Салон в Нью-Йорке отказался от "русского маникюра" после жалобы украинки. Ранее "русские губы" отменили в Бахрейне

Косметолог еще в начале марта 2022-го, то есть сразу после полномасштабного вторжения, разместила у себя на странице изображение губ в сине-желтых цветах и объявила: "Мы говорим нет войне! Мы говорим нет русским губам. Мы переименуем их на "украинские кукольные губы".

Салон в Нью-Йорке отказался от "русского маникюра" после жалобы украинки. Ранее "русские губы" отменили в Бахрейне

Ранее OBOZ.UA писал, что Алина Байкова отреагировала на нелепую шутку американской актрисы Меган Фокс об "украинских надувных куклах". В ней звезда "Трансформеров" попыталась унизить украинских женщин, а после волны хейта заверила, что "совсем не это имела в виду". Между тем красавица из Кропивницкого, покорившая не один мировой подиум, публично назвала Фокс "путинской проституткой".

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