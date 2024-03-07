Салон в Нью-Йорке отказался от 'русского маникюра' после жалобы украинки. Ранее 'русские губы' отменили в Бахрейне

В одном из салонов Нью-Йорка, США, до недавнего времени большой популярностью пользовалась услуга "русский маникюр". И таких названий за границей, как выяснилось, немало. В частности, косметологи могут предложить сделать вам "русские губы", а в кафе вы найдете медовик, который по непонятным причинам позиционируется как "русский торт". Украинцы возмущаются – и это хорошо, ведь возмущения провоцируют перемены.

Одной из первых на эту проблему обратила внимание украинская супермодель Алина Байкова. Она призвала соотечественников не молчать и в случае обнаружения среди услуг названия с приставкой "Russian" – жаловаться и требовать перемен. Подписчица модели, украинка по имени Анна, которая сейчас проживает в Омане, в своих соцсетях также подняла эту важную тему и рассказала о собственном опыте со всем "русским".

Сразу стоит начать с того, что на салон в Нью-Йорке жалобы действительно подействовали. Услугу "русский маникюр" переименовали в E-FILE MANICURE.

Байкова в своих InstaStories прокомментировала: "Вот как аполитичный бизнес показывает свою мораль! Это маленькое изменение имеет огромное влияние".

Также супермодель призвала: "Или ты работаешь в салоне, или как клиент – ты имеешь право предложить изменить название сервиса".

Между тем, Анна поделилась с OBOZ.UA, что ей очень срезонировала тема, которую подняла Байкова. Она и сама неоднократно наталкивалась на такие кейсы, когда услуги, блюда и т.д. имели в своем названии приставку "Russian".

"Еще куда ни шло, когда девушка работает по найму, но когда работают сами на себя, то вообще в голове не укладывается. А в Омане девушка с гордостью постила видео из российского паблика, где рассказывают, как классно делают "рашн герлс" маникюр, будучи украинкой".

В своих соцсетях Анна также поделилась новостью из американского салона, где все же удалось добиться смены названия услуги. Она метко прокомментировала: "Это же не просто о замене слова, это изменение восприятия и сознания миром о "могуществе и силе". Изменения начинаются с нас, маленькими шагами. Не жди, что кто-то сделает вместо тебя".

Украинка вспомнила подобный инцидент в Бахрейне, где она увидела "русский торт" и принципиально его не взяла. Кроме того, Анна указала официанту, что не будет заказывать десерт исключительно из-за названия. Тот ответил, что уже не впервые слышит жалобы от клиентов именно по этой причине, поэтому руководство заведения приняло решение поменять меню.

Между тем некоторые люди, работающие в сфере предоставления услуг, самостоятельно отказываются от "русских" названий из-за своей сознательной позиции. Так произошло с косметологом, также работающей в Бахрейне. Анна поделилась ее историей: "Это пост врача, кажется из Латвии (не знаю точно), работающей в Бахрейне косметологом. Еще в начале войны она также не захотела следовать этому всему рашн, ибо что? Верно, уколотые губы также называются рашн, с какого перепугу? Но мы же понимаем, откуда ноги растут. Кому-то доходит быстрее, кому-то дольше, главное, что доходит".

Косметолог еще в начале марта 2022-го, то есть сразу после полномасштабного вторжения, разместила у себя на странице изображение губ в сине-желтых цветах и объявила: "Мы говорим нет войне! Мы говорим нет русским губам. Мы переименуем их на "украинские кукольные губы".

Ранее OBOZ.UA писал, что Алина Байкова отреагировала на нелепую шутку американской актрисы Меган Фокс об "украинских надувных куклах". В ней звезда "Трансформеров" попыталась унизить украинских женщин, а после волны хейта заверила, что "совсем не это имела в виду". Между тем красавица из Кропивницкого, покорившая не один мировой подиум, публично назвала Фокс "путинской проституткой".

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