Румыния изменила правила въезда в страну: украинцам придется заполнять анкету

С сегодняшнего дня, 20 декабря, Румыния изменила правила въезда в страну. Теперь всем туристам необходимо будет заполнить цифровую анкету, а за отказ предусматривается штраф в размере от 2 до 3 тысяч леев (12 453 – 18 679 гривен).

Эта анкета является инструментом, направленным на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Теперь на основе анкетных данных сотрудники Управления по общественному здоровью Румынии смогут связываться с людьми, которые во время путешествия контактировали с больным коронавирусом.

В анкете нужно указать: имя и фамилию; идентификационные и контактные данные; страну, область, населенный пункт, из которого прибыли, включая транзит; населенный пункт и адрес пребывания в Румынии; транспортное средство, на котором будете путешествовать по стране; дату въезда и данные несовершеннолетних лиц, если они есть.

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Цифровую анкету можно сформировать в электронном виде по ссылке: https://plf.gov.ro.

"Кроме того, на сайте правительства Румынии указано, что граждане, прибывающие в пункты пропуска этой страны без анкеты, будут обязаны заполнить ее в течение 24 часов. Это делают все лица, которые следуют в Румынию любыми сообщениями", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL писал, что правительство Италии приняло решение исключить Украину из списка Dс 15 декабря 2021 года и внести страну в список Е до 31 января 2022 года. Таким образом, украинских путешественников, которые посещают Италию в "необязательных целях" впускать не будут даже при наличии прививок против COVID-19.