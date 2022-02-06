Время для романтики: как устроить незабываемый отпуск во Франции, но при этом сэкономить

Альбина Панченко
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Время для романтики: как устроить незабываемый отпуск во Франции, но при этом сэкономить

Уже много лет Франция возглавляет разнообразные рейтинги наиболее романтичных уголков мира. Сюда приезжают, чтобы признаться в любви или сделать предложение на фоне Эйфелевой башни. Но страна славится не только хорошими местами, но и невероятно высокими ценами. Как здесь отдохнуть и сэкономить – в подборке OBOZREVATEL.

Карантинные ограничения

На территорию Франции могут попасть только те украинские туристы, которые прошли полный курс вакцинации и имеют отрицательные результаты ПЦР-теста. Если последняя прививка делалась более 9 месяцев назад, нужно иметь подтверждение получения бустерной дозы зарегистрированной ЕАЛС м-РНК вакциной (это или Pfizer, или Moderna). Об этом сообщил Консульский отдел Посольства Украины во Французской Республике на своей странице в Facebook. Правила въезда могут изменяться. Следите за актуальной информацией с помощью интерактивной карты.

Видео дня
Вакцинированные украинцы могут путешествовать по Франции.
Перелет

Легче всего из Киева отправиться сразу в Париж – столицу Франции. Выбор таких рейсов не слишком велик, но есть прямые маршруты. Они продолжаются около 3,5 часов и стоят от €195 в обе стороны.

Конечно, есть гораздо более дешевые варианты. Можно добраться в Париж с пересадкой в Берлине, Таллине, Милане, Риме, Кракове или Гданске. Такие рейсы занимают от 7 до 22 часов. Билеты в этом случае стоят от €50.

Будьте внимательны, выбирая маршрут. Некоторые транзитные аэропорты не доступны украинцам из-за карантинных ограничений в странах их расположения.

До Франции можно добраться чуть больше, чем за 3 часа.
Самые романтические направления

Куда уехать во Франции со своей второй половинкой? Этот вопрос волнует многих туристов. Выбор – очень велик. От старинного Лиона с его невероятными кулинарными традициями до спокойной Тулузы с розовыми домами. Цены в регионах отличаются не меньше, чем сами направления.

  • Париж

Столица Франции долгое время сохраняет звание одного из популярнейших городов мира среди туристов. Незадолго до Дня влюбленных сюда приезжают тысячи пар. Лувр, Эйфелева башня и Триумфальная арка остаются фаворитами среди иностранцев. Но это далеко не все места, куда можно сходить.

Гостиницы

Интересная особенность, которая удивляет туристов – это размер номеров. Даже улучшенные варианты настолько маленькие, что там негде развернуться. Обычно большую часть комнаты занимает кровать и гардероб. Ванны встречаются редко, чаще – душевые кабинки. Чайники и мини-холодильники тоже практически нигде не увидишь, разве если договориться о них заранее. Аренда жилья стоит от 37 до 162 евро. Иностранцы, привыкшие к бюджетному отдыху, останавливаются в окрестностях города. Но с расчетом ежедневной дороги это не самый выгодный вариант.

Париж пользуется популярностью среди влюбленных пар.

Питание

Французская кухня может поразить даже настоящих гурманов. В Париже однозначно следует попробовать 3 блюда: фуа-гра, буйабес и лягушачьи лапки.

Первая – это паштет из жирной гусиной печени, который подается холодным. Иногда предлагают поджаренный теплый багет и белое вино. Купить закуску можно от 40 евро за 90 грамм.

Буйабес – это суп из морепродуктов. Его готовят более чем из 10 видов рыбы и моллюсков. Подают с теплым багетом и чесночным соусом. Стоит блюдо от 50 до 200 евро.

Лягушачьи лапки, по отзывам гурманов, похожи одновременно на куриное мясо и рыбу. Этот деликатес начали употреблять на территории страны еще в XIII веке. Впервые их приготовили монахи, когда пытались обойти пост, во время которого нельзя употреблять большинство продуктов животного происхождения. Попробовать блюдо можно за €35.

Вообще на питание следует выделить не менее 45 евро в сутки. Есть несколько лайфхаков, которые помогут сэкономить на этой статье расходов. Во-первых, следует выбирать кафе в Латинском квартале. Там едят местные, поэтому цены будут значительно ниже. Не покупайте в заведениях напитки. Вам и так принесут бесплатно графин отфильтрованной воды. Дешевле всего стоит блюдо дня. Его стоимость обычно в несколько раз ниже, чем указано в меню. Оставлять чаевые тоже не стоит. Они автоматически вносятся в счет. И не забывайте об отделах готовой продукции, имеющихся практически во всех крупных магазинах города.

В Париже следует попробовать местные сыры.

Что посмотреть

Как ни странно, но сразу идти в самые популярные места мы вам не рекомендуем. Там всегда собирается толпа людей. Так что вам не удастся ни отдохнуть, ни сфотографироваться.

Начните прогулку с музея Орсе, где хранится уникальная коллекция искусств французских и зарубежных авторов. Входной билет стоит от 11 до 14 евро. Также не обойдите вниманием собор Сент-Шапель, который поражает своими размерами. Экскурсия по святыне обойдется вам в €6,5. Посмотреть на Эйфелеву башню можно с роскошного моста Александра III. Отсюда она смотрится невероятно.

В Париже большой выбор туристических достопримечательностей.

  • Страсбург

Старые кварталы города и готический собор обычно привлекают внимание многих туристов. Но по-настоящему известным Страсбург стал после того, как здесь была открыта резиденция Европейского парламента и Совета Европы. Несмотря на такой официоз, это направление все еще остается очень романтичным.

Гостиницы

Арендовать жилье в городе можно от €37 до €373. Самые дорогие варианты находятся в традиционно туристических кварталах внутри кольцевого канала со старинными постройками и известными святынями. Неплохо сэкономить можно выбрав вместо номера в центре апартаменты в обычном районе, где проживают местные.

Самые дорогие отели расположены в центре города.

Питание

Виноградные улитки – самое вкусное блюдо Страсбурга. Здесь их подают с разнообразными соусами и сухим вином. Кстати, сами по себе моллюски не имеют особого вкуса. Их дополняют специями, лимонным соком и маслами. Употреблять их в пищу стали еще в средневековье из-за того, что их можно легко добыть и приготовить. Стоит блюдо от 7,5 евро.

Жареные каштаны – еще один местный деликатес, который хочется попробовать. По вкусу они чем-то похожи на орехи. Их добавляют в основные блюда и салаты, а также в десерты. Попробовать деликатес можно за 3-7 евро.

Кок-о-вен – это жаренный в вине петух. Его рецепт традиционно приписывают Бургундии. Но готовят такую птицу практически во всех регионах Франции. Вкус всегда получается разный, так что можно каждый раз пробовать как впервые. Порция кок-о-вен стоит от €30.

В общем, на питание следует выделить около €35 в день на человека. Лучше всего покупать еду за кольцевым каналом в кафе для местных. Но там вряд ли вы увидите большой выбор деликатесов. Обычно в таких заведениях подают традиционные супы, блюда из курицы и свинины, а также несколько простых гарниров.

В Страсбурге развита культура уличной еды.

Что посмотреть

Прежде всего в Страсбурге нужно сходить к собору Нотр-Дам. Не следует путать с одноименной святыней в Париже, которой нанес большой ущерб в 2019 году страшный пожар. Местная католическая церковь выглядит не менее впечатляюще и имеет невероятные размеры.

Рядом находится здание Каммерцелля. В настоящее время в здании резиденции с деревянными рамами эпохи Возрождения расположен известный ресторан.

Если вы любите долгие прогулки, посетите район Маленькая Франция. Это очень милый квартал с домами 16 века, узкими улицами и удивительными пейзажами.

В Страсбурге находится резиденция Совета Европы.

  • Ницца

Прованский город подкупает невероятными десертами и многочисленными галереями. Здесь можно устроить настоящий романтический отпуск и даже подняться в небо на большом воздушном шаре.

Гостиницы

Цены на жилье в Ницце значительно ниже, чем в Париже. Здесь арендовать небольшой номер на двоих можно от €22. Самые дорогие отели просят за ночь до 1000 евро. Кстати, здесь есть интересный вариант – остановиться в передвижном доме. Это по факту большая яхта со спальной комнатой, ванной и гостиной. На протяжении всего проживания с вами будет профессиональный капитан, ночующий в отдельной каюте. Такое удовольствие стоит более 3 тысяч евро в сутки.

В Старом городе можно попробовать разные сорта вина.

Питание

В прованском городе следует попробовать несколько главных десертов страны. Прежде всего, круассаны. Это блюдо часто подают на завтрак. К выпечке могут добавлять как сладкие, так и соленые начинки. Но чаще всего местные покупают пустые мучные изделия и наполняют их по своему вкусу. Цены достаточно незначительные – от €1. А в небольших семейных пекарнях будет еще дешевле и самое главное, что вкус выпечки вы запомните навсегда.

Крем-брюле – невероятно вкусный десерт из заварного крема. Его главная особенность – карамельная корочка. Лакомство покорило Францию еще в 17 веке и до сих пор считается самым популярным сладким блюдом страны.

В Ницце продают самые вкусные десерты.

Что посмотреть

Романтическая Ницца точно начинается с Английской набережной. Эта длинная полоса словно усыпана уютными кафе, тихими скверами и старинными дворцами. Кардинально отличается от этого места район Старого города, где можно ощутить настоящую атмосферу Прованса. Здесь находятся Башня Милосердия, площадь Россетти и другие туристические объекты. Любителям современного искусства следует зайти на площадь Массена. Хотя большинство домов построены еще в 19 веке, здесь размещены интересные поп-арт скульптуры и проводят разные световые шоу.

Набережная простирается на 7 км.

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Обращение коллектива Obozrevatel.
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