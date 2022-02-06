Время для романтики: как устроить незабываемый отпуск во Франции, но при этом сэкономить

Уже много лет Франция возглавляет разнообразные рейтинги наиболее романтичных уголков мира. Сюда приезжают, чтобы признаться в любви или сделать предложение на фоне Эйфелевой башни. Но страна славится не только хорошими местами, но и невероятно высокими ценами. Как здесь отдохнуть и сэкономить – в подборке OBOZREVATEL.

На территорию Франции могут попасть только те украинские туристы, которые прошли полный курс вакцинации и имеют отрицательные результаты ПЦР-теста. Если последняя прививка делалась более 9 месяцев назад, нужно иметь подтверждение получения бустерной дозы зарегистрированной ЕАЛС м-РНК вакциной (это или Pfizer, или Moderna). Об этом сообщил Консульский отдел Посольства Украины во Французской Республике на своей странице в Facebook. Правила въезда могут изменяться. Следите за актуальной информацией с помощью интерактивной карты.

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Легче всего из Киева отправиться сразу в Париж – столицу Франции. Выбор таких рейсов не слишком велик, но есть прямые маршруты. Они продолжаются около 3,5 часов и стоят от €195 в обе стороны.

Конечно, есть гораздо более дешевые варианты. Можно добраться в Париж с пересадкой в Берлине, Таллине, Милане, Риме, Кракове или Гданске. Такие рейсы занимают от 7 до 22 часов. Билеты в этом случае стоят от €50.

Будьте внимательны, выбирая маршрут. Некоторые транзитные аэропорты не доступны украинцам из-за карантинных ограничений в странах их расположения.

Куда уехать во Франции со своей второй половинкой? Этот вопрос волнует многих туристов. Выбор – очень велик. От старинного Лиона с его невероятными кулинарными традициями до спокойной Тулузы с розовыми домами. Цены в регионах отличаются не меньше, чем сами направления.

Париж

Столица Франции долгое время сохраняет звание одного из популярнейших городов мира среди туристов. Незадолго до Дня влюбленных сюда приезжают тысячи пар. Лувр, Эйфелева башня и Триумфальная арка остаются фаворитами среди иностранцев. Но это далеко не все места, куда можно сходить.

Гостиницы

Интересная особенность, которая удивляет туристов – это размер номеров. Даже улучшенные варианты настолько маленькие, что там негде развернуться. Обычно большую часть комнаты занимает кровать и гардероб. Ванны встречаются редко, чаще – душевые кабинки. Чайники и мини-холодильники тоже практически нигде не увидишь, разве если договориться о них заранее. Аренда жилья стоит от 37 до 162 евро. Иностранцы, привыкшие к бюджетному отдыху, останавливаются в окрестностях города. Но с расчетом ежедневной дороги это не самый выгодный вариант.

Питание

Французская кухня может поразить даже настоящих гурманов. В Париже однозначно следует попробовать 3 блюда: фуа-гра, буйабес и лягушачьи лапки.

Первая – это паштет из жирной гусиной печени, который подается холодным. Иногда предлагают поджаренный теплый багет и белое вино. Купить закуску можно от 40 евро за 90 грамм.

Буйабес – это суп из морепродуктов. Его готовят более чем из 10 видов рыбы и моллюсков. Подают с теплым багетом и чесночным соусом. Стоит блюдо от 50 до 200 евро.

Лягушачьи лапки, по отзывам гурманов, похожи одновременно на куриное мясо и рыбу. Этот деликатес начали употреблять на территории страны еще в XIII веке. Впервые их приготовили монахи, когда пытались обойти пост, во время которого нельзя употреблять большинство продуктов животного происхождения. Попробовать блюдо можно за €35.

Вообще на питание следует выделить не менее 45 евро в сутки. Есть несколько лайфхаков, которые помогут сэкономить на этой статье расходов. Во-первых, следует выбирать кафе в Латинском квартале. Там едят местные, поэтому цены будут значительно ниже. Не покупайте в заведениях напитки. Вам и так принесут бесплатно графин отфильтрованной воды. Дешевле всего стоит блюдо дня. Его стоимость обычно в несколько раз ниже, чем указано в меню. Оставлять чаевые тоже не стоит. Они автоматически вносятся в счет. И не забывайте об отделах готовой продукции, имеющихся практически во всех крупных магазинах города.

Что посмотреть

Как ни странно, но сразу идти в самые популярные места мы вам не рекомендуем. Там всегда собирается толпа людей. Так что вам не удастся ни отдохнуть, ни сфотографироваться.

Начните прогулку с музея Орсе, где хранится уникальная коллекция искусств французских и зарубежных авторов. Входной билет стоит от 11 до 14 евро. Также не обойдите вниманием собор Сент-Шапель, который поражает своими размерами. Экскурсия по святыне обойдется вам в €6,5. Посмотреть на Эйфелеву башню можно с роскошного моста Александра III. Отсюда она смотрится невероятно.

Страсбург

Старые кварталы города и готический собор обычно привлекают внимание многих туристов. Но по-настоящему известным Страсбург стал после того, как здесь была открыта резиденция Европейского парламента и Совета Европы. Несмотря на такой официоз, это направление все еще остается очень романтичным.

Гостиницы

Арендовать жилье в городе можно от €37 до €373. Самые дорогие варианты находятся в традиционно туристических кварталах внутри кольцевого канала со старинными постройками и известными святынями. Неплохо сэкономить можно выбрав вместо номера в центре апартаменты в обычном районе, где проживают местные.

Питание

Виноградные улитки – самое вкусное блюдо Страсбурга. Здесь их подают с разнообразными соусами и сухим вином. Кстати, сами по себе моллюски не имеют особого вкуса. Их дополняют специями, лимонным соком и маслами. Употреблять их в пищу стали еще в средневековье из-за того, что их можно легко добыть и приготовить. Стоит блюдо от 7,5 евро.

Жареные каштаны – еще один местный деликатес, который хочется попробовать. По вкусу они чем-то похожи на орехи. Их добавляют в основные блюда и салаты, а также в десерты. Попробовать деликатес можно за 3-7 евро.

Кок-о-вен – это жаренный в вине петух. Его рецепт традиционно приписывают Бургундии. Но готовят такую птицу практически во всех регионах Франции. Вкус всегда получается разный, так что можно каждый раз пробовать как впервые. Порция кок-о-вен стоит от €30.

В общем, на питание следует выделить около €35 в день на человека. Лучше всего покупать еду за кольцевым каналом в кафе для местных. Но там вряд ли вы увидите большой выбор деликатесов. Обычно в таких заведениях подают традиционные супы, блюда из курицы и свинины, а также несколько простых гарниров.

Что посмотреть

Прежде всего в Страсбурге нужно сходить к собору Нотр-Дам. Не следует путать с одноименной святыней в Париже, которой нанес большой ущерб в 2019 году страшный пожар. Местная католическая церковь выглядит не менее впечатляюще и имеет невероятные размеры.

Рядом находится здание Каммерцелля. В настоящее время в здании резиденции с деревянными рамами эпохи Возрождения расположен известный ресторан.

Если вы любите долгие прогулки, посетите район Маленькая Франция. Это очень милый квартал с домами 16 века, узкими улицами и удивительными пейзажами.

Ницца

Прованский город подкупает невероятными десертами и многочисленными галереями. Здесь можно устроить настоящий романтический отпуск и даже подняться в небо на большом воздушном шаре.

Гостиницы

Цены на жилье в Ницце значительно ниже, чем в Париже. Здесь арендовать небольшой номер на двоих можно от €22. Самые дорогие отели просят за ночь до 1000 евро. Кстати, здесь есть интересный вариант – остановиться в передвижном доме. Это по факту большая яхта со спальной комнатой, ванной и гостиной. На протяжении всего проживания с вами будет профессиональный капитан, ночующий в отдельной каюте. Такое удовольствие стоит более 3 тысяч евро в сутки.

Питание

В прованском городе следует попробовать несколько главных десертов страны. Прежде всего, круассаны. Это блюдо часто подают на завтрак. К выпечке могут добавлять как сладкие, так и соленые начинки. Но чаще всего местные покупают пустые мучные изделия и наполняют их по своему вкусу. Цены достаточно незначительные – от €1. А в небольших семейных пекарнях будет еще дешевле и самое главное, что вкус выпечки вы запомните навсегда.

Крем-брюле – невероятно вкусный десерт из заварного крема. Его главная особенность – карамельная корочка. Лакомство покорило Францию еще в 17 веке и до сих пор считается самым популярным сладким блюдом страны.

Что посмотреть

Романтическая Ницца точно начинается с Английской набережной. Эта длинная полоса словно усыпана уютными кафе, тихими скверами и старинными дворцами. Кардинально отличается от этого места район Старого города, где можно ощутить настоящую атмосферу Прованса. Здесь находятся Башня Милосердия, площадь Россетти и другие туристические объекты. Любителям современного искусства следует зайти на площадь Массена. Хотя большинство домов построены еще в 19 веке, здесь размещены интересные поп-арт скульптуры и проводят разные световые шоу.

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