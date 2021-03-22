Райский отдых класса люкс: в Хургаде открылся самый роскошный отель курорта Rixos Premium Magawish Suites & Villas 5*

Отдых на одном из самых популярных курортов Египта, в Хургаде, вышел на новый уровень. В марте здесь открылся яркий представитель семейства отелей Rixos – пятизвездочный отель премиум-класса Rixos Premium Magawish Suites & Villas.

Забудьте все свои представления о "стандартном" отдыхе в египетском отеле. Rixos Premium Magawish Suites & Villas – это совершенно другой Египет. В этом OBOZREVATEL убедился на собственном опыте, благодаря одному из самых надежных туроператоров Украины "Tez Tour", организовавшему пресс-тур для топовых украинских СМИ.

Роскошный отель Rixos Premium Magawish Suites & Villas расположился в самом центре Хургады на площади более 255 000 квадратных метров и работает по концепции Ultra All Inclusive, что предполагает безлимитный доступ к элитным напиткам высочайшего качества и изысканным блюдам от шеф-поваров. Отдыхающие могут насладиться панорамным видом на Красное море, ощутив легкий морской бриз, или же отдохнуть у бассейна. Их в распоряжении гостей – 30.

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Уровень сервиса здесь впечатлит даже самого требовательного клиента, ведь Rixos Premium Magawish Suites & Villas не просто держит высокую планку качества предоставления услуг сети, но и привнес собственные эксклюзивные бонусы. К примеру, конное ранчо. Но обо всем по порядку.

Категории номеров

Гостям Rixos Premium Magawish Suites & Villas на выбор предоставляется 410 люксовых номеров и вилл. Главной особенностью отеля является премиальный класс абсолютно всего номерного фонда. Площадь самого маленького номера составляет 53 квадратных метра.

{"imgSrc":"https://i.obozrevatel.com/gallery/2021/3/21/b98r3586-min.jpg","imgWidth":0,"imgHeight":0,"title":"В Rixos Premium Magawish Suites & Villas 410 люксовых номеров","sourceTxt":"Юрий Бондарев","alt":"



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{"imgSrc":"https://i.obozrevatel.com/gallery/2021/3/21/b98r3568-min.jpg","imgWidth":0,"imgHeight":0,"title":"Гости могут выбрать виллу себе по вкусу","sourceTxt":"Юрий Бондарев","alt":"



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Также отдыхающие могут поселиться в люксах категорий: Lagoon Swim-up Suites (с собственным садом, бассейном и видом на море), Pool Villas, Executive Pool Villas (с услугами личного дворецкого). Но и это еще не все. В отеле Rixos Premium Magawish Suites & Villas доступна для бронирования роскошная вилла площадью 944 квадратных метра, которая может принять 8 гостей. Несколько комнат, гостиная, кухня, бассейн, услуги дворецкого и даже личный шеф-повар: отдых в таком месте станет незабываемым.

{"imgSrc":"https://i.obozrevatel.com/gallery/2021/3/21/royal-villa-min.jpg","imgWidth":0,"imgHeight":0,"title":"Royal Villa в Rixos Premium Magawish Suites & Villas","sourceTxt":"Юрий Бондарев","alt":"



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{"imgSrc":"https://i.obozrevatel.com/gallery/2021/3/21/royal-villa-1-min-1.jpg","imgWidth":0,"imgHeight":0,"title":"Royal Villa в Rixos Premium Magawish Suites & Villas","sourceTxt":"Юрий Бондарев","alt":"



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Анимация и развлечения

Rixos Premium Magawish Suites & Villas подойдет как для романтического отдыха вдвоем, так и для развлечения всей семьей, ведь придерживается концепции "family friendly". Дети здесь точно не заскучают, ведь развлекать малышей будет профессиональная команда аниматоров Rixy Club.

{"imgSrc":"https://i.obozrevatel.com/gallery/2021/3/21/b98r3066-min.jpg","imgWidth":0,"imgHeight":0,"title":"Анимация для детей Rixos Premium Magawish Suites & Villas","sourceTxt":"Юрий Бондарев","alt":"



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{"imgSrc":"https://i.obozrevatel.com/gallery/2021/3/21/b98r3058-min.jpg","imgWidth":0,"imgHeight":0,"title":"Анимация для детей в Rixos Premium Magawish Suites & Villas","sourceTxt":"Юрий Бондарев","alt":"



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Костюмированные представления, веселые игры, уроки ремесел и внимательное, бережное отношение к каждому маленькому гостю обеспечат детям массу ярких впечатлений, в то время, как у их родителей появится время для себя. Им даже не придется переживать, что малыш проголодается, ведь детей всегда готов побаловать вкуснейшими блюдами ресторан Rixy.

Для взрослых отель предлагает свои развлечения: здесь можно заняться дайвингом, виндсерфингом или снорклингом, а также посетить Exclusive Sports Club, где проходят занятия спортом с персональным тренером, игры и разнообразные спортивные мероприятия. На свежем воздухе можно заняться йогой, поиграть в волейбол: развлечения сами найдут вас.

Кухни мира

На территории отеля Rixos Premium Magawish находятся 5 ресторанов A La Carte, в которых представлены различные кухни мира. Даже самые притязательные гурманы оценят изысканный выбор блюд в турецком ресторане Lalezar, бразильском La Churrascaria, Salt, Asian и People's, где обслуживают по меню.

Наслаждаться вкуснейшими блюдами гости Rixos Premium Magawish смогут под звуки живой музыки.

{"imgSrc":"https://i.obozrevatel.com/gallery/2021/3/21/b98r3321.jpg","imgWidth":0,"imgHeight":0,"title":"В ресторанах играет живая музыка","sourceTxt":"Юрий Бондарев","alt":"



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Коктейли на любой вкус и импортные напитки наивысшего качества готовят в 10-ти барах по всей территории отеля.

{"imgSrc":"https://i.obozrevatel.com/gallery/2021/3/21/b98r3287-min.jpg","imgWidth":0,"imgHeight":0,"title":"На территории отеля Rixos Premium Magawish находятся 5 ресторанов A La Carte","sourceTxt":"Юрий Бондарев","alt":"



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{"imgSrc":"https://i.obozrevatel.com/gallery/2021/3/21/b98r3257-min.jpg","imgWidth":0,"imgHeight":0,"title":"Здесь предлагают импортные напитки наивысшего качества","sourceTxt":"Юрий Бондарев","alt":"



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{"imgSrc":"https://i.obozrevatel.com/gallery/2021/3/21/b98r3285-min.jpg","imgWidth":0,"imgHeight":0,"title":"Гурманов порадует разнообразие блюд","sourceTxt":"



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Пляж и море

Главной изюминкой Rixos Premium Magawish является шикарный песчаный пляж, который считается лучшим во всей Хургаде. Его протяженность составляет 1 километр. Здесь дети смогут строить замки из мягкого песка, а взрослые – получать великолепный загар и наслаждаться видом. Пологий вход и чистейшая бирюзовая вода идеально подойдут для отдыха с детьми.

{"imgSrc":"https://i.obozrevatel.com/gallery/2021/3/21/b98r3010-min.jpg","imgWidth":0,"imgHeight":0,"title":"Шикарный песчаный пляж Rixos Premium Magawish","sourceTxt":"Юрий Бондарев","alt":"



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{"imgSrc":"https://i.obozrevatel.com/gallery/2021/3/21/b98r3786-min1.jpg","imgWidth":0,"imgHeight":0,"title":"Шикарный песчаный пляж Rixos Premium Magawish","sourceTxt":"Юрий Бондарев","alt":"



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Расположиться гости смогут как на удобных шезлонгах, так и в комфортабельных беседках.

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Услуги

Расслабиться и получить настоящий релакс отдыхающие смогут в спа-салоне Anjana Spa, где предлагают омолаживающий комплекс услуг, массажи, турецкий хаммам и косметические процедуры. Все это великолепно поможет снять стресс.

В Rixos Premium Magawish есть собственная гавань для остановки яхт, что сделает отдых путешественников в отеле еще комфортнее.

И, наконец, эксклюзивной изюминкой отеля является собственное конное ранчо. Здесь можно покататься на роскошных скакунах и отточить навыки езды верхом.

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"Мы рады поделиться этим грандиозным шагом по расширению нашей сети в Египте. Стремясь превзойти успехи, достигнутые нами с другими отелями в стране, мы открыли Rixos Premium Magawish Suites & Villas для того, чтобы наши уважаемые гости смогли ощутить все привилегии услуг All Inclusive, а также роскошное и первоклассное качество гостиничного сервиса", – рассказал управляющий директор Rixos Hotels Egypt, господин Эркан Йилдирим.

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Первыми гостями отеля стали украинские звезды: певица Ирина Билык, судья популярного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво и популярная ведущая Леся Никитюк.

О звездных каникулах в Rixos Premium Magawish Suites & Villas читайте в следующих материалах на OBOZREVATEL.

"Примерить" звездный отдых теперь стало проще простого. Все, что нужно сделать, – обратиться к туроператору "Tez Tour". Больше можно не беспокоиться ни о чем, отдых будет идеальным.