Райський відпочинок класу люкс: у Хургаді відкрився найрозкішніший готель курорту Rixos Premium Magawish Suites & Villas 5*

Відпочинок на одному з найпопулярніших курортів Єгипту, в Хургаді, вийшов на новий рівень. У березні тут відкрився яскравий представник сімейства готелів Rixos – п'ятизірковий готель преміум-класу Rixos Premium Magawish Suites & Villas.

Забудьте всі свої уявлення про "стандартний" відпочинок у єгипетському готелі. Rixos Premium Magawish Suites & Villas – це зовсім інший Єгипет. У цьому OBOZREVATEL переконався на власному досвіді, завдяки одному з найбільш надійних туроператорів України "Tez Tour", який організував престур для топових українських ЗМІ.

Розкішний готель Rixos Premium Magawish Suites & Villas розташувався в самому центрі Хургади на площі понад 255 000 квадратних метрів і працює за концепцією Ultra All Inclusive, що передбачає безлімітний доступ до елітних напоїв найвищої якості та вишуканих страв від шеф-кухарів. Відпочивальники можуть насолодитися панорамним видом на Червоне море, відчувши легкий морський бриз, або ж відпочити біля басейну. Їх у розпорядженні гостей – 30.

{"imgSrc":"https://i.obozrevatel.com/gallery/2021/3/21/beach-min.jpg","imgWidth":0,"imgHeight":0,"title":"Шикарний пляж з м'яким піском","sourceTxt":"Rixos","alt":"



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Рівень сервісу тут вразить навіть найвибагливішого клієнта, адже Rixos Premium Magawish Suites & Villas не просто тримає високу планку якості надання послуг мережі, але і привніс власні ексклюзивні бонуси. Наприклад, кінне ранчо. Але про все по порядку.

Категорії номерів

Гостям Rixos Premium Magawish Suites & Villas на вибір надається 410 люксових номерів і вілл. Головною особливістю готелю є преміальний клас абсолютно всього номерного фонду. Площа найменшого номера становить 53 квадратних метри.

{"imgSrc":"https://i.obozrevatel.com/gallery/2021/3/21/royal-villa-min.jpg","imgWidth":0,"imgHeight":0,"title":"Royal Villa в Rixos Premium Magawish Suites & Villas","sourceTxt":"Юрій Бондарев","alt":"



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{"imgSrc":"https://i.obozrevatel.com/gallery/2021/3/21/royal-villa-1-min-1.jpg","imgWidth":0,"imgHeight":0,"title":"Royal Villa в Rixos Premium Magawish Suites & Villas","sourceTxt":"Юрій Бондарев","alt":"



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{"imgSrc":"https://i.obozrevatel.com/gallery/2021/3/21/b98r3586-min.jpg","imgWidth":0,"imgHeight":0,"title":"У Rixos Premium Magawish Suites & Villas 410 люксових номерів","sourceTxt":"Юрій Бондарев","alt":"



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{"imgSrc":"https://i.obozrevatel.com/gallery/2021/3/21/b98r3568-min.jpg","imgWidth":0,"imgHeight":0,"title":"Гості можуть вибрати віллу собі до смаку","sourceTxt":"Юрій Бондарев","alt":"



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Також відпочивальники можуть оселиться в люксах категорій: Lagoon Swim-up Suites (із власним садом, басейном і видом на море), Pool Villas, Executive Pool Villas (з послугами особистого дворецького). Але і це ще не все. У готелі Rixos Premium Magawish Suites & Villas доступна для бронювання розкішна вілла площею 944 квадратних метри, яка може прийняти 8 гостей. Кілька кімнат, вітальня, кухня, басейн, послуги дворецького і навіть особистий шеф-кухар: відпочинок у такому місці стане незабутнім.Анімація і розваги

Rixos Premium Magawish Suites & Villas підійде як для романтичного відпочинку удвох, так і для розваги всією сім'єю, адже дотримується концепції "family friendly". Діти тут точно не занудьгують, адже розважати малюків буде професійна команда аніматорів Rixy Club. Костюмовані вистави, веселі ігри, уроки ремесел й уважне, дбайливе ставлення до кожного маленького гостя забезпечать дітям масу яскравих вражень, водночас у їхніх батьків з'явиться час для себе. Їм навіть не доведеться хвилюватися, що малюк зголодніє, адже дітей завжди готовий побалувати смачними стравами ресторан Rixy.

{"imgSrc":"https://i.obozrevatel.com/gallery/2021/3/21/b98r3066-min.jpg","imgWidth":0,"imgHeight":0,"title":"Анімація для дітей Rixos Premium Magawish Suites & Villas","sourceTxt":"Юрій Бондарев","alt":"



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{"imgSrc":"https://i.obozrevatel.com/gallery/2021/3/21/b98r3058-min.jpg","imgWidth":0,"imgHeight":0,"title":"Анімація для дітей Rixos Premium Magawish Suites & Villas","sourceTxt":"Юрій Бондарев","alt":"



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Для дорослих готель пропонує свої розваги: тут можна зайнятися дайвінгом, віндсерфінгом або снорклінгом, а також відвідати Exclusive Sports Club, де проходять заняття спортом з персональним тренером, ігри і різноманітні спортивні заходи. На свіжому повітрі можна зайнятися йогою, пограти у волейбол: розваги самі знайдуть вас.

Кухні світу

На території готелю Rixos Premium Magawish розміщено 5 ресторанів A La Carte, в яких представлені різні кухні світу. Навіть найбільш вибагливі гурмани оцінять вишуканий вибір страв у турецькому ресторані Lalezar, бразильському La Churrascaria, Salt, Asian і People's, де обслуговують за меню.

Насолоджуватися смачними стравами гості Rixos Premium Magawish зможуть під звуки живої музики.

{"imgSrc":"https://i.obozrevatel.com/gallery/2021/3/21/b98r3321.jpg","imgWidth":0,"imgHeight":0,"title":"У ресторанах грає жива музика","sourceTxt":"Юрій Бондарев","alt":"



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Коктейлі на будь-який смак й імпортні напої найвищої якості готують у 10-ти барах по всій території готелю.

{"imgSrc":"https://i.obozrevatel.com/gallery/2021/3/21/b98r3257-min.jpg","imgWidth":0,"imgHeight":0,"title":"Тут пропонують імпортні напої найвищої якості","sourceTxt":"Юрій Бондарев","alt":"



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{"imgSrc":"https://i.obozrevatel.com/gallery/2021/3/21/b98r3287-min.jpg","imgWidth":0,"imgHeight":0,"title":"Гурманів порадує різноманітність блюд","sourceTxt":"Юрій Бондарев","alt":"



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{"imgSrc":"https://i.obozrevatel.com/gallery/2021/3/21/b98r3285-min.jpg","imgWidth":0,"imgHeight":0,"title":"На території готелю Rixos Premium Magawish знаходяться 5 ресторанів A La Carte","sourceTxt":"Rixos","alt":"



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Пляж і море

Головною родзинкою Rixos Premium Magawish є шикарний піщаний пляж, який вважається найкращим у всій Хургаді. Його протяжність становить 1 кілометр. Тут діти зможуть будувати замки з м'якого піску, а дорослі – отримувати чудову засмагу й насолоджуватися видом. Пологий вхід і найчистіша бірюзова вода ідеально підійдуть для відпочинку з дітьми.

{"imgSrc":"https://i.obozrevatel.com/gallery/2021/3/21/b98r3767-min.jpg","imgWidth":0,"imgHeight":0,"title":"Відпочити можна біля моря","sourceTxt":"Юрій Бондарев","alt":"



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{"imgSrc":"https://i.obozrevatel.com/gallery/2021/3/21/b98r3786-min.jpg","imgWidth":0,"imgHeight":0,"title":"Шикарный песчаный пляж Rixos Premium Magawish","sourceTxt":"Юрій Бондарев","alt":"



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Розташуватися гості зможуть як на зручних шезлонгах, так і в комфортабельних альтанках.

{"imgSrc":"https://i.obozrevatel.com/gallery/2021/3/21/b98r3010-min.jpg","imgWidth":0,"imgHeight":0,"title":"Шикарний піщаний пляж Rixos Premium Magawish","sourceTxt":"Юрій Бондарев","alt":"



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{"imgSrc":"https://i.obozrevatel.com/gallery/2021/3/21/b98r3046-min.jpg","imgWidth":0,"imgHeight":0,"title":"Відпочивати можна в альтанках","sourceTxt":"Юрій Бондарев","alt":"



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Послуги

Розслабитися й отримати справжній релакс відпочивальники зможуть у спа-салоні Anjana Spa, де пропонують омолоджувальний комплекс послуг, масажі, турецький хамам і косметичні процедури. Все це чудово допоможе зняти стрес.

У Rixos Premium Magawish є власна гавань для зупинки яхт, що зробить відпочинок мандрівників у готелі ще комфортнішим.

І, нарешті, ексклюзивною родзинкою готелю є власне кінне ранчо. Тут можна покататися на розкішних скакунах і відточити навички їзди верхи.

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"Ми раді поділитися цим грандіозним кроком у розширенні нашої мережі в Єгипті. Прагнучи перевершити успіхи, досягнуті нами з іншими готелями в країні, ми відкрили Rixos Premium Magawish Suites & Villas для того, щоб наші шановні гості змогли відчути всі привілеї послуг All Inclusive, а також розкішну і першокласну якість готельного сервісу", – розповів керівний директор Rixos Hotels Egypt, пан Еркан Їлдирим.

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Першими гостями готелю стали українські зірки: співачка Ірина Білик, суддя популярного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво і популярна ведуча Леся Нікітюк.

Про зіркові канікули в Rixos Premium Magawish Suites & Villas читайте в наступних матеріалах на OBOZREVATEL.

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