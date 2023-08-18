Путешествие запомнится навсегда: семь мест, которые нужно посетить в Стамбуле. Фото

Стамбул, столица Турции, переживает свое звездное время сейчас, поскольку туда каждую весну и каждую осень направляются миллионы туристов. Поэтому достопримечательности окружают бесконечные очереди.

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Впрочем, в Стамбуле множество привлекательных мест для прогулок, о которых обычные путешественники не догадываются. OBOZREVATEL рассказывает о малоизвестных уголках города, которые позволят ощутить магию Турции без огромных толп людей.

Еврейский район Балат

Отправляйтесь в еврейский район Балат в Фатиху, чтобы почувствовать богатую культуру и архитектурный шарм европейской части города с меньшим количеством туристов.

Этот колоритный квартал – не просто хорошее место, а один из старейших и аутентичных районов Стамбула. Здесь много синагог, церквей, мечетей, музеев и достопримечательностей. Балат – это место, где сосуществуют разные религии и где старое встречается с новым. Молодые творческие люди, уличные художники и очаровательные кафе дают второе дыхание этому знаковому району.

Собор Святой Ирины

В 2022 году около 14 миллионов человек посетили легендарный собор Святой Софии. Чтобы зайти внутрь, придется стоять больше часа в очереди. Вместо того, чтобы жариться на солнце в очереди к собору Святой Софии, отправляйтесь к ее младшей сестре, Святой Ирине.

Собор Святой Ирины – вторая по величине византийская церковь Стамбула. Она была построена в 4 веке императором Константином Великим. С того времени ее не смогли разрушить ни пожары, ни бунты, ни землетрясения. Интерьер собора Ирины не так шикарен, как у Святой Софии, его история не менее увлекательна. Здание было церковью, римским храмом, мечетью, военным музеем и даже армейским складом.

Дворец Бейлербей

Переплыв на живописном пароме на азиатскую часть Стамбула в Ускюдаре, вы увидите императорский дворец Османской империи, который большинство туристов оставляют без внимания. Дворец Бейлербей обычно омрачают более известные королевские достопримечательности Стамбула – дворцы Долмабахче и Топкапы.

Два десятка комнат и шесть залов Бейлербея привлекают бесценными египетскими коврами, роскошными хрустальными люстрами и потрясающей роскошью. Настоящим украшением выставки являются замысловатые потолки, расписанные сложными сюжетными композициями и каллиграфией. Дворец Бейлербей посещает меньше туристов, чем любое другое королевское место в Стамбуле.

Цветочный пассаж

Цветочный пассаж – это модный крытый дворик на улице Истикляль на площади Галатасарай. Пассаж называют "святыней любви турков к длинным, дружеским групповым ужинам", он каждый вечер заполняется шумными столиками друзей и семей, которые наслаждаются напитками и ужинами до самого утра.

В 1960-х Пассаж был шумной улицей торговцев рабочего класса, но в 90-х годах был перестроен и превратился в высококлассное сердце ночной жизни Стамбула. Сегодня это модное место для местных жителей и иностранцев.

Обзорная площадка EMAAR Square Mall

На высоте торгового центра EMAAR Square Mall в районе Ускюдара есть тайна, о которой не знают туристы. Поднимитесь на 48-й этаж, чтобы насладиться видом на город на 360 градусов. Смелые посетители могут прогуляться по стеклянной дорожке SkyWalk.

EMAAR SkyView пользуется популярностью среди местных жителей, особенно на закате. Однако туристы пока не особо успели заинтересоваться этим местом, поэтому это замечательное развлечение, чтобы уйти от толпы.

Улица Акшемсеттин

Кулинарное путешествие по улице Акшемсеттин Каддеси может перенести вас в Дамаск. В отличие от переполненных туристами ресторанов в Галате и Султанахмете, в этих сирийских семейных ресторанчиках всегда найдется место. Здесь легко найти специализированные блюда, которые почти невозможно найти за пределами Сирии.

Библиотека Невмекян Сахил

Библиотека Невмекян Сахил – идеальная жемчужина, где можно спрятаться от безумной городской толпы. Даже если вы не книголюб, этот наполненный светом читальный зал привлечет причудливыми бирюзовыми узорами на мансардных окнах и турецким чаем за 40 центов.

Посетители могут насладиться обширной и фотогеничной коллекцией библиотеки, художественными галереями и даже Музеем Султанш. Затем можно пообедать в ресторане, где подают местные блюда по доступным ценам. Сады с видом на Босфор, возможно, единственное место в Стамбуле, где не курят, поэтому вы можете наслаждаться свежим воздухом.

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