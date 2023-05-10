Путешествие на край света: чем интересна Антарктида и возможно ли туда попасть туристу

Каких-то 30 лет назад путешествие в Антарктиду казалось чем-то нереальным. Туда могли попасть только ученые и сотрудники научных станций, да и отбор был такой, что шансы посетить ледяной материк почти равнялся нулю.

Видео дня

Но время изменилось и сейчас туристы могут путешествовать практически где угодно. Но, как обычно, есть нюансы.

Все ли желающие могут побывать в Антарктиде?

Да! Однако Антарктида на сегодняшний день – это регион со строго контролируемым туризмом. Это означает, что попасть сюда можно только с помощью турагенств, имеющих специальную лицензию. Связано это прежде всего с достаточно высоким риском таких путешествий.

В настоящее время все туристические маршруты контролирует организация IAATO. Она гарантирует, что каждый человек, попавший на материк, будет находиться под постоянным наблюдением гида и вернется на родину целым и невредимым. Также компания следит за тем, чтобы туристы не засоряли Антарктиду и не вредили себе и другим во время путешествия.

Как попасть в Антарктиду?

На сегодня существует всего два способа добраться до белого материка: круизным лайнером и самолетом. Это совершенно разные виды туризма, имеющие свои преимущества и недостатки.

Путешествие на круизном лайнере

Самый бюджетный вариант, подходящий тем, кто просто хочет увидеть Антарктиду без особого экстрима. Лайнер проходит вдоль побережья материка, откуда открывается вид на ледники.

Такое путешествие длится от недели до месяца и стоит от $7000. Во время тура вы сможете погрузиться с аквалангом в ледяную воду, оценить красоту континента, полюбоваться пингвинами и китами, увидеть несколько близлежащих островов и сделать красивые фотографии на фоне ледяного материка.

Преимущества: вы будете путешествовать в комфортных условиях со всеми удобствами, вам не придется ночевать в палатках и пробовать сублимированную еду, вы не столкнетесь с горной болезнью.

Недостатки: континент вы увидите только издалека, поэтому фактически вы так и не побываете в Антарктиде.

Путешествие самолетом

Такой тур подойдет только опытным и подготовленным туристам, ведь предполагает полное погружение в атмосферу континента. Такое удовольствие обойдется не менее 40 тысяч долларов, а если добавить еще посещение Южного полюса, то нужно будет отдать от $130 000.

Такая стоимость абсолютно оправдана, ведь путешествие включает очень тяжелый и длительный перелет на специальном самолете, с вами постоянно должна находиться команда профессионалов, вас заселяют в подготовленную палатку с обогревом, дают транспорт, лыжи и все необходимое оборудование, рядом находятся медики и спасатели, без которых здесь можно погибнуть. А еще добавьте ко всему большой риск встречи с дикими животными и частые снежные бури. Поэтому гиды, которые будут сопровождать вас, также рискуют своей жизнью, за что и получают хорошую оплату.

Преимущества: вы увидите континент во всей его красоте, испытаете невероятный опыт и те эмоции, которые больше не найдете нигде.

Недостатки: высокая стоимость тура, привязанность к гидам и лагерю, тяжелые условия пребывания на материке.

Что посмотреть в Антарктиде?

Туристы обычно не знают, что в Антарктиде есть что-то, кроме ледников и Южного полюса. Потому для них становится сюрпризом, когда они видят следующие невероятные локации.

Пролив Дрейка

Через этот пролив проходят маршруты практически всех туров в Антарктиду круизными лайнерами. Через нее пролегает кратчайший путь к континенту.

Переход через пролив длится целых два дня. Все это время здесь держится штормовая погода с высокими волнами и сильным ветром. Это пугает туристов, но не экипаж корабля, привыкший к таким "капризам" Дрейка. По настоящему опасно здесь только в конце марта. В это время туроператоры не организуют путешествия, так как они могут обернуться затоплением целого лайнера.

Интересно, что в проливе сочетаются холодные и тёплые течения Тихого и Атлантического океанов. Это создает хорошие условия для обитания здесь большого количества рыб и морских млекопитающих. В частности, здесь можно увидеть китов, дельфинов, пингвинов. А еще над вами будут постоянно летать разные птицы, которых практически нигде больше нельзя увидеть.

Остров Десепшн

Самый известный из Шетландских островов когда-то славился гигантской китобойней. Но, к счастью, отлов этих морских млекопитающих сейчас строго контролируется мировым законодательством, поэтому это место теперь привлекает внимание только ученых и туристов.

Десепшн, если посмотреть на него сверху, напоминает подкову. Именно эта форма сделала из него хорошее укрытие от штормов и ураганов. Наверное, поэтому его так полюбили пингвины. А еще это одно из немногих мест на материке, где находятся геотермальные источники. В них даже можно поплавать, а после этого босиком походить по теплому вулканическому песку, имеющему насыщенный черный цвет.

Порт Лакрой

Пожалуй, самое известное среди туристов место. После Второй Мировой войны здесь размещалась военная база Великобритании, а в 1962 году ее превратили в Антарктический музей. Здесь находятся экспозиции, посвященные исследованиям материка и известным экспедициям.

А еще именно на Лакрое работает единственная на материке сувенирная лавка, где, кроме магнитиков, чашек и других стандартных безделушек, есть куски метеоритов и окаменевшие растения и насекомые.

Туристы также могут найти в порту самое южное почтовое отделение в мире. Сначала оно было создано для участников экспедиций, проводивших в Антарктиде от нескольких месяцев до нескольких лет. Это был единственный способ связаться с семьей. Сейчас эту функцию выполняет спутниковая связь, а отделение стало своеобразной достопримечательностью. Однако ежегодно отсюда отправляется около 70 тысяч писем.

Путешествие на Антарктиду – рискованное и очень дорогое, поэтому такой экстремальный отдых подойдет далеко не всем.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о самых популярных туристических направлениях мира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!