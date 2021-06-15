Смогут ли украинцы, привитые китайским препаратом CoronaVac, путешествовать по ЕС: ответ Минздрава

Украинцы, которые привились китайским препаратом CoronaVac, смогут получить свидетельство о вакцинации международного образца и путешествовать по миру. Как оказалось, эта вакцина одобрена Всемирной организацией здравоохранения.

В Минздраве сообщили, что каждая страна сама устанавливает условия для въезда иностранцев. Поэтому если вы собираетесь путешествовать, проверяйте информацию о пересечении границы на официальных ресурсах государства, куда планируете ехать. Об этом пишет "Гордон".

Совет Европейского союза принял рекомендацию о свободном передвижении для привитых от коронавируса. Таким образом, украинцы с сертификатом вакцинации не должны сдавать тест на коронавирус, их не будут отправлять на самоизоляцию.

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При этом украинцы должны пройти полную вакцинацию препаратом, который одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам. Отмечается, что из всех препаратов, которыми прививают украинцев, только CoronaVac не одобрен ЕМА, но он уже находится на рассмотрении регулятора.

В Минздраве добавили, на сегодняшний день "ковидные сертификаты" в Украине разрабатываются с учетом требований Евросоюза на основе EU Digital COVID Certificate Еврокомиссии. Таким образом, там будет необходимая для международного признания информация относительно прививок, негативных результатов ПЦР-тестов и выздоровления после COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинцам, которые сделали прививки двумя дозами вакцины от коронавируса, начали выдавать свидетельства о вакцинации. Их можно оформить только в бумажной форме сразу после второй инъекции.